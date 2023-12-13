МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В России завершилась кадастровая переоценка объектов недвижимости, в результате чего их стоимость в среднем подросла на 20-25 процентов. Это скажется и на размере налога на жилье, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Жадность сгубила. Как изменятся цены на неликвидные квартиры

Кадастровая стоимость жилья — база для расчета налога на имущество. Она не совпадает с рыночной и определяется заочно с учетом таких параметров, как район, возраст дома, строительные материалы и даже состояние экономики в конкретном населенном пункте. "Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года", — пояснил Соловьев.

В настоящее время для большинства жилых объектов налог составляет 0,1 процент от кадастровой стоимости, и только для квартир с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей — 2 процента. Как правило, это элитное жилье. Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно, получив выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Сделать это можно через МФЦ, сайты Росреестра или Федеральной кадастровой палаты, портал "Госуслуги".

По закону единовременный рост налога на может превышать 10 процентов от прежнего размера. "Однако это не исключает того, что существенно могут вырасти другие платежи, как напрямую связанные с кадастровой стоимостью (госпошлина, аренда, выкупная цена), так и не связанные с ней (обслуживание, ремонт)", — указывает юрист.

Он советует заранее узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости и примерно рассчитать размер подлежащего уплате налога, запланировав эти расходы в личном бюджете. Россиян предупредили, кто должен заплатить новый налог за 2023 год

Если владельцу недвижимости новая кадастровая стоимость покажется завышенной, ее можно оспорить. Для этого надо подготовить и направить мотивированное заявление в специальную комиссию или в подразделения Росреестра. Чаще всего вопрос приходится решать в суде.

Основанием для пересчета может стать отчет об оценке рыночной стоимости недвижимости, который необходимо заказать в специальной организации и приложить к заявлению. Если решение окажется положительным, налог пересчитают уже из новой суммы, заключил Соловьев.