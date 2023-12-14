МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мошенники активно используют оплату по QR-коду для получения персональных данных пользователей, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить

Система оплаты по QR-коду не столь безопасна, как платежи с помощью привычной банковской карты. "При оплате в магазинах нужно обращать внимание, кто указан в качестве получателя, потому что в случае подмены реквизитов будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки", — предупредил эксперт.

Более безопасны, по его словам, динамичные коды, которые формируются под конкретную покупку. "Если же используется статичный QR-код, то нужно иметь в виду, что поверх правильного кода мошенники могут наклеить свой. Здесь также поможет только внимательная проверка реквизитов перед совершением платежа", — отмечает Закарян.

Кроме того, кешбэк за оплату по QR-коду далеко не всегда начисляется.

Как подчеркивает специалист, проводить платеж через QR-код можно только в торговых точках со стабильным интернет-соединением. При потере сигнала кассовый аппарат не выдаст чек, и покупка не состоится, даже если средства уже списались. Однако, если деньги попали на правильный счет магазина, то позже их вернут. Россиян предупредили о "болезнях", которые разносит VPN

При оплате онлайн также нужно позаботиться о безопасности транзакции. Мошенники используют фейковые QR-коды и коды, в которые встроены фишинговые ссылки. "Таким образом либо деньги отправятся не по назначению, либо мошенники получат данные банковской карты", — разъяснил Закарян.

И, конечно, не стоит доверять различным акциям, таким, как распродажи и лотереи на неправдоподобно выгодных условиях, с использованием QR-кодов. Почти всегда за этим будут стоять злоумышленники, которые хотят получить деньги на свои поддельные счета, отметил разработчик.