МОСКВА, 15 дек  — ПРАЙМ. Несколько лет назад некоторые российские банки начали продавать своим клиентам под видом вкладов инвестпродукты. Чем грозят такие "двойные вклады" их владельцам, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.

Знак процента в витрине

Средняя максимальная ставка по вкладам в России увеличилась

"Эта практика продаж отнюдь не новая. Она называется мисселлинг — преднамеренное введение покупателя в заблуждение относительно товара или услуги. В случае со вкладами подмены вероятны, когда предлагают ставки выше рыночных", — пояснил он.

Позднее клиент узнает, что приобрел инвестиционный продукт, а обещанный доход по нему не гарантирован и зависит от выполнения ряда условий. При этом  никаких гарантий, что он будет больше, чем по вкладу, нет. "Нельзя сказать, что это были массовые случаи, но все-таки они встречались", — замечает финансист.

Чтобы их минимизировать, Банк России с середины прошлого года ввел регулирование продажи сложных финансовых продуктов. "Банки и другие организации обязаны в устной и письменной формах разъяснять клиентам, что приобретаемый продукт не является вкладом, не имеет гарантированной доходности и не застрахован в государственной системе страхования вкладов", — объясняет Бадалов.

По его словам, полностью искоренить мисселинг невозможно, но свести его до частных случаев регулятору точно удается. Конечно, найти "вклад с двойным дном" можно и сейчас — если вы точно осознаете все риски и делаете выбор осознанно, заключил он.