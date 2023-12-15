МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Несколько лет назад некоторые российские банки начали продавать своим клиентам под видом вкладов инвестпродукты. Чем грозят такие "двойные вклады" их владельцам, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов. Средняя максимальная ставка по вкладам в России увеличилась

"Эта практика продаж отнюдь не новая. Она называется мисселлинг — преднамеренное введение покупателя в заблуждение относительно товара или услуги. В случае со вкладами подмены вероятны, когда предлагают ставки выше рыночных", — пояснил он.

Позднее клиент узнает, что приобрел инвестиционный продукт, а обещанный доход по нему не гарантирован и зависит от выполнения ряда условий. При этом никаких гарантий, что он будет больше, чем по вкладу, нет. "Нельзя сказать, что это были массовые случаи, но все-таки они встречались", — замечает финансист.

Чтобы их минимизировать, Банк России с середины прошлого года ввел регулирование продажи сложных финансовых продуктов. "Банки и другие организации обязаны в устной и письменной формах разъяснять клиентам, что приобретаемый продукт не является вкладом, не имеет гарантированной доходности и не застрахован в государственной системе страхования вкладов", — объясняет Бадалов.

По его словам, полностью искоренить мисселинг невозможно, но свести его до частных случаев регулятору точно удается. Конечно, найти "вклад с двойным дном" можно и сейчас — если вы точно осознаете все риски и делаете выбор осознанно, заключил он.