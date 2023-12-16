МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Новость о том, что Россия может рассматривать возможность хранения части резервов в валютах ОАЭ и Саудовской Аравии заставила задуматься: почему мы все время ищем тихую гавань за пределами страны, а не вкладываем в свои проекты? Ответ на этот вопрос попытался найти "Прайм". Россия ищет тихую гавань для своих резервов на Востоке

Запас за границей

Начнем с разъяснения, что входит в международные резервы любой страны. Это внешние высоколиквидные активы, которые контролируются регуляторами — центробанками. Они являются отражением накопленного положительного сальдо платежного баланса. Иными словами, это превышение поступления валюты в страну по сравнению с ее оттоком, разъясняет заведующий кафедрой экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алла Дворецкая.

В силу особой экономической природы валютные резервы не могут быть переведены в нацвалюту и потрачены на внутренние нужды. Ведь тогда понадобится дополнительная эмиссия, которая вызвала бы скачок инфляции, объясняют эксперты. Резервы размещаются именно за рубежом, за пределами национальных юрисдикций.

Это объясняется тем, что резервы являются защитой от внешних кризисов и угроз. Они должны быть высоколиквидными. Обычно центробанк покупает бумаги в надежных валютах или размещает средства на депозитах в зарубежных банках и на счетах в МВФ. В случае необходимости средства используются для выплаты внешнего долга, покупки критического импорта или стабилизации валютного рынка.

"Когда, к примеру, рубль падает, центральный банк может продать иностранную валюту из резервов, делая ее более дешевой, а рубль, соответственно, более дорогим", — поясняет Дворецкая.

Нужда в деньгах, как правило, возникает внезапно — именно из резервов власти разных стран оказывали поддержку бизнесу и гражданам во время пандемии.

На черный день

Российская "заначка", или Фонд национального благосостояния (ФНБ) включает нефтегазовые доходы выше планки отсечения. Его общий объем — 13,4 триллиона рублей по состоянию на 1 декабря. По закону эти деньги можно инвестировать в высоконадежные финансовые активы: облигации, депозиты, акции и паи инвестиционных фондов. При необходимости их расходуют на покрытие дефицита бюджета или другие внезапные, но приоритетные вещи. Долларов не будет. Индия решила судьбу зависших российских рупий

Разумеется, Россия тратит немало денег на внутренние нужды. Все это прописано в расходной части бюджета, которая на этот и последующие годы превышает 30 триллионов рублей. Оттуда идут основные траты на инфраструктурные проекты, образование, науку, здравоохранение и прочие нужды. Расходная часть бюджета пополняется за счет нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.

Теоретически если добавить туда и нефтяные сверхдоходы — выше предусмотренной планки отсечения — можно было бы построить больше дорог, школ, предприятий. Однако это означало бы, что Россия вовсе останется без резервов на случай чрезвычайных обстоятельств. А этого власти допустить не могут. Ведь может случиться так, что грянет глобальный кризис, в сравнении с которым нынешняя ситуация покажется затишьем перед бурей. О таком варианте давно предупреждают экономисты. Если рухнет одна из крупнейших экономик мира, она потянет за собой всех. Тогда запасы очень пригодятся.

Для простоты восприятия можно привести сравнение с бюджетом обычного человека. Большая часть доходов уходит на текущие потребности — покупка продуктов, товаров, оплата ЖКУ и т.п. Однако большинство из нас все-таки предпочитают не тратить все подчистую, а отнести излишки, например, на банковский вклад на случай непредвиденных расходов.

Граждане кладут на депозиты деньги, а не хранят под подушкой, чтобы получить хоть какой-то доход и не слишком потерять на инфляции. То же самое делает государство (и не только наше): приобретает иностранную валюту, золото, ценные бумаги, чтобы диверсифицировать запасы и хотя бы немного заработать. Исключение — США: они в любой момент могут напечатать долларов столько, сколько потребуется, поэтому валютные резервы им не нужны. А свой золотой запас Штаты хранят в Форт-Ноксе — укрепленном хранилище под охраной армии.

Сберечь кубышку

На отдельных спецсчетах в ФНБ сейчас есть евро, юани и золото. Но, как уже было сказано, внутри страны можно использовать только рубли. Они в ФНБ тоже есть, и отчасти их тратят на инфраструктуру. По данным Минфина, в период с 1 января по 30 сентября 2023 в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, было вложено около 127 миллиардов рублей. Еще часть средств вкладывают в ценные бумаги российских эмитентов.

Нежелание использовать средства ФНБ в большем объеме, вероятно, объясняется тем, что фонд рассматривается скорее в качестве подушки финансовой безопасности, нежели в качестве драйвера экономического роста, считает экономист, бывший старший вице-президент банка "Открытие" Константин Церазов.

"Кроме того, комментарии Владимира Путина, сделанные им в последние месяцы, указывают на то, что его серьезно беспокоит проблема инфляции. Еще в 2020 году президент высказывал опасения, что более активное использование средств ФНБ может создать сильное ценовое давление в экономике", — напомнил он.

В условиях вялого экономического роста — по оценке Bloomberg, в последние 10 лет (2013-2022 гг.) ВВП РФ в среднем рос на 1,1 процент год к году эти опасения небеспочвенны.

Надежда на золото

Эксперты скептически относятся к идее пополнения резервов за счет валют дружественных на данный момент стран. Они не могут быть полностью надежными (арабские валюты). Даже юань не является полностью конвертируемым и имеет малую долю в международных расчетах. Кроме того, его курс зависит от политики китайских властей.

Другое дело — золото. Напомним, что резервы по сути своей золотовалютные, то есть, основной вариант их пополнения — покупка драгметалла. Россия активно пополняет свой золотой запас: за последние десять лет он вырос в два с лишним раза и составляет значительную долю ЗВР страны (больше четверти). По состоянию на конец ноября стоимость российского золотого резерва составляла 152 миллиарда долларов. Для сравнения, в мире доля золота в резервах колеблется в районе 13 процентов.

Но и у золота есть минусы. В эпоху турбулентности оно становится волатильным активом, частично утрачивая защитные свойства. Об этом свидетельствуют колебания его цены в последние месяцы.

Кроме того, ликвидность золота меньше, чем у валюты. Есть даже два индикатора — валютные и золотовалютные резервы, напомнила старший преподаватель департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Валютная часть — это то, что всегда можно быстро реализовать.

"Сейчас мы действительно видим увеличение доли золота на балансах центробанков мира, но они все еще очень далеки от исторических максимумов", — отметила она.



Источник: Crescat

Иными словами, раз уж идеальных валют нет, а у золота тоже есть проблемы, то стоит поэкспериментировать с рублевой частью резервов — активнее использовать ее для развития инфраструктуры, например, транспортной. Эти инвестиции могли бы окупиться за счет экономического роста и, следовательно, увеличения налоговых поступлений в бюджет.