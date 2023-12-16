МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Большинству россиян не придется платить НДФЛ с прибыли по вкладам за 2023 год, поскольку их доход не превысит необлагаемой суммы. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов

Юрист напомнил, что закон о налоге на вклады начал действовать с 1 января 2021 года. Однако, учитывая экономические события, до 2023 года был объявлен мораторий.

Налог рассчитывается, исходя из максимального размера ключевой ставки за календарный год. "В соответствии с этим будет определена сумма, необлагаемая налогом, и та, которая подлежит уплате", — отмечает эксперт.

Необлагаемый процентный доход рассчитывается так: один миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки в 2023 году, то есть на 16 процентов. Таким образом с дохода по вкладам до 160 тысяч налог можно не платить.

"Учитывая, что в 2023 году ставка менялась несколько раз, а на начало года она составляла вообще 7,5 процента, и многие делали долгосрочные вклады именно на таких условиях, то по итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого числа граждан", — объясняет Гусятников.

Если высокая ставка сохранится в течение всего 2024 года, тогда количество людей, которым придется заплатить НДФЛ с прибыли от депозитов, будет выше. Россиян предупредили, кто должен заплатить новый налог за 2023 год

Налогооблагаемая база рассчитывается с учетом количества всех депозитов гражданина в любых банках. То есть, россиянин будет платить налог не с какого-то конкретного вклада, а с суммы размещенных в финансовых организациях средств в совокупности по итогам одного календарного года.

От налога освобождаются депозиты, доходность по которым не превышает один процент годовых, а также средства на эскроу-счетах. Самостоятельно ничего высчитывать не нужно, декларировать доход от вкладов тоже. Налоговая инспекция все сделает автоматически и пришлет уведомление в личный кабинет или по почте в течение 2024 года, заключил юрист.