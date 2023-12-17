МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Мошенники разработали новые схемы обмана с использованием пятитысячных купюр, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Мошенники придумали новую схему отъема жилья у россиян

Один из вариантов — "сотрудник ЦБ" звонит гражданину и сообщает, что необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства. Для этого злоумышленники предлагают установить на мобильном телефоне специальное приложение "Банкноты Банка России".

"Если человек следует этим указаниям и устанавливает на телефон фишинговое приложение, мошенники получают доступ к его устройству и онлайн-банкингу. И похищают средства со счетов", — объясняет юрист.

Во втором случае мошенники под видом соцработников ходят по квартирам и настойчиво предлагают поменять "старые" купюры на "новые", которые, естественно, являются подделками. Они не гнушаются и банальным воровством денег и ценных вещей.

Чтобы не стать жертвой таких аферистов, необходимо четко помнить, что ЦБ является регулятором и надзорным органом для банков и напрямую не работает с населением. А обновленные банкноты поступают в оборот постепенно. "Сегодня не нужно специально обменивать банкноты на новые — и те, и другие будут параллельно находиться в обращении, а новые постепенно вытеснят старые", — заключил Соловьев.