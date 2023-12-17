Аналитик Антонов: на следующей неделе рубль может укрепиться до 88,5 за доллар
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Рубль сохраняет поддержку от продажи валюты экспортерами: курс на следующей неделе может протестировать 88,50 за доллар. Но если этого не случится, рубль продолжит снижаться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
На неделе с 11 до 15 декабря рубль в целом укреплялся. Ключевыми драйверами выступали решения центробанков, в том числе ожидания по ключевой ставке Банка России, возврат валютной выручки экспортерами в РФ, динамика индекса доллара и цен на нефть, а также экономические данные по Китаю.
По итогам заседания Центробанк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16 процентов. Такое решение было принято в связи с тем, что инфляционное давление в экономике сохраняется на повышенном уровне, растут инфляционные ожидания населения и бизнеса, а темпы экономического роста оказались выше прогнозов регулятора. ЦБ стремится вернуть инфляцию к 4 процентам в 2024 году и для достижения цели готов на следующем заседании еще поднять ставку, если инфляция продолжит расти.
В центре внимания участников рынка остается американская статистика, отчеты Минэнерго США и американского института нефти, а также приближающиеся налоговый период и новогодние каникулы.
"У рубля сохраняется поддержка от продажи валюты экспортерами. В первой половине недели курс доллара, в рамках нисходящего тренда, способен протестировать 88,50 рублей. К концу недели ожидается восстановление до 90,60 рублей. Если цена не будет снижаться к уровню 88,5 рублей, тогда жду восстановления доллара до 91,80 рублей", — говорит Антонов.
Для пары евро/рубль широкий торговый диапазон 97,25-101 рублей. Юань может показать колебания между уровнями 12,40-12,75 рубля.
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