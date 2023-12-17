МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Рубль сохраняет поддержку от продажи валюты экспортерами: курс на следующей неделе может протестировать 88,50 за доллар. Но если этого не случится, рубль продолжит снижаться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик раскрыл, как повлияли меры валютного контроля на курс рубля

На неделе с 11 до 15 декабря рубль в целом укреплялся. Ключевыми драйверами выступали решения центробанков, в том числе ожидания по ключевой ставке Банка России, возврат валютной выручки экспортерами в РФ, динамика индекса доллара и цен на нефть, а также экономические данные по Китаю.

По итогам заседания Центробанк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16 процентов. Такое решение было принято в связи с тем, что инфляционное давление в экономике сохраняется на повышенном уровне, растут инфляционные ожидания населения и бизнеса, а темпы экономического роста оказались выше прогнозов регулятора. ЦБ стремится вернуть инфляцию к 4 процентам в 2024 году и для достижения цели готов на следующем заседании еще поднять ставку, если инфляция продолжит расти.

В центре внимания участников рынка остается американская статистика, отчеты Минэнерго США и американского института нефти, а также приближающиеся налоговый период и новогодние каникулы.

"У рубля сохраняется поддержка от продажи валюты экспортерами. В первой половине недели курс доллара, в рамках нисходящего тренда, способен протестировать 88,50 рублей. К концу недели ожидается восстановление до 90,60 рублей. Если цена не будет снижаться к уровню 88,5 рублей, тогда жду восстановления доллара до 91,80 рублей", — говорит Антонов.

Для пары евро/рубль широкий торговый диапазон 97,25-101 рублей. Юань может показать колебания между уровнями 12,40-12,75 рубля.