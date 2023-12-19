МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. При соблюдении всех условий договора потерять доход по вкладу практически невозможно. Однако есть и подводные камни, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Федор Акулинин. В России уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады

Банк обязан вернуть вклад или его часть по первому требованию вкладчика. Это указано в статье 837 Гражданского кодекса. Если вклад "До востребования", то потерять доход по нему невозможно, но он минимальный, уточняет эксперт.

По срочному вкладу потерять ожидаемый доход можно в случае его пролонгации по сниженной ставке. "К примеру, это может произойти в том случае, если на момент пролонгации вклад, по которому был заключен договор, перестал существовать или проценты по нему были изменены банком", — отмечает Акулинин.

Также есть вклады, проценты по которым не капитализируются, а выплачиваются разово в конце срока или переводятся на отдельный счет. Если банк "лопнул", а капитализации еще не происходило, то и дохода не будет.

Еще одно распространенное явление — плавающая ставка, которая может существенно меняться в зависимости от срока. "И не всегда максимальная длительность срока вклада гарантирует максимальный доход. Тут надо быть крайне внимательным, чтобы поймать самый эффективный для себя период", — предупреждает специалист. Россиян предупредили о банковских вкладах с "двойным дном"

Согласно Гражданскому кодексу, банк не имеет права в одностороннем порядке изменять условия вклада, если договором не прописано иное. "Поэтому важно читать договор и учитывать все условия, которые могут повлиять на доход и его капитализацию. И это должен быть именно "Договор банковского вклада", заключенный в соответствии со статьей 834 ГК. В противном случае банк имеет все права менять условия в свою пользу", — предупреждает экономист.

Так, изменение ставки в одностороннем порядке возможно с накопительным счетом. Параметры изменения зависят от срока действия, ставки Центробанка, рыночной конъюнктуры и прочих факторов, которые сложно предугадать заранее. Это влечет за собой потерю ожидаемого дохода, подытожил Акулинин.