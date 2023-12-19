МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. На сегодняшний день большое количество российских онлайн-сервисов и сайтов, включая банки, начинают использовать сертификаты безопасности от Минцифры, которые предназначены для защиты пользователей от мошеннических сайтов. Как это отражается на пользователях, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Эксперт напомнил, что переход на отечественные сертификаты — это ответ на отзыв зарубежными компаниями своих сертификатов у сайтов российских компаний.

По его словам, сертификаты безопасности, включая TLS (Transport Layer Security), играют ключевую роль в защите интернет-коммуникаций. Они гарантируют конфиденциальность и надежность информации, которая передается между пользователями и веб-сайтами.

"Cертификаты создают зашифрованное соединение между пользователем и сервером, что позволяет защищать личные и финансовые данные от несанкционированного доступа и вмешательства. Тем не менее, они эффективны только в российских интернет-браузерах", — отмечает Закарян.

Для бесперебойного доступа к онлайн-сервисам и веб-сайтам специалист рекомендует использовать российские интернет-браузеры, к примеру, Яндекс.Браузер или "Атом", поддерживающие местные сертификаты. Это, как уверяет эксперт, обеспечит защищенный доступ к сайтам и минимизирует риски отключений.

Пользователи, предпочитающие иностранные браузеры, могут самостоятельно установить необходимые сертификаты, скачав их с Госуслуг. Причем установить необходимо два сертификата: корневой и выпускающий, следуя инструкциям для разных операционных систем.

Также крайне важно следить за обновлениями от банков и онлайн-сервисов, чтобы оставаться в курсе изменений требований безопасности.