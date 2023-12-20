МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Многие россияне, вышедшие на пенсию, реализуют себя в своем небольшом деле, в том числе в статусе самозанятого. Каких льгот может лишиться пенсионер, оформивший такой статус, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Пенсионеры перестанут платить банкам комиссии за оплату ЖКУ с 1 июля

Специально для самозанятых существует налог на профессиональный доход (НПД): 6 процентов с выплат, полученных от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), и 4 процента — от физических лиц.

Cамозанятые пенсионеры на режиме НПД имеют статус неработающих. "Их пенсия будет проиндексирована в установленные законом сроки и в том же объеме, что у остальных неработающих пенсионеров. Речь идет о тех случаях, когда пенсионер не платит взносы на собственное пенсионное страхование, и ему не начисляется за это время страховой стаж", — пояснил юрист.

Вместе с тем, пенсионные взносы самозанятый может платить добровольно. "И он выбрал такую тактику, то приравнивается к работающему: право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает", — отмечает Виноградов.

Также некоторые льготы рассчитывают, исходя из суммы среднемесячного дохода. При этом будут учитывать и доходы от самозанятости. "Поэтому право на подобные льготы также может быть утрачено, если доход превышает установленный лимит. В частности, речь о субсидиях на оплату коммунальных услуг", — указал юрист. Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

По его словам, самозанятый пенсионер не лишается права на социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума. В 2023 году федеральный прожиточный минимум составляет 12 363 рублей. Еще есть региональные прожиточные минимумы — они могут быть меньше или больше федерального, в зависимости от субъекта.

Соответственно, если выше федеральный прожиточный минимум, пенсионеру полагается федеральная социальная доплата. Если выше региональный — региональная соцдоплата. Такие выплаты, по словам Виноградова, рассчитываются и начисляются автоматически.