МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Первый российский "антишпионский" смартфон станет доступен к заказу в 2024 году. Что подразумевается под повышенной защитой безопасности и будут ли востребованы эти функции, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. В России представили отечественный смартфон "Р-ФОН"

На днях научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" представил "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с собственной ОС "РОСА Мобайл". Заявки на его покупку уже принимаются.

"Хоть этот смартфон и российский, собирают его из импортных комплектующих, поэтому речи о полноценном собственном продукте не идет", — констатирует Закарян.

Смартфон имеет стекло Gorilla Glass 5, вес 189 граммов и толщину 7,96 миллиметра. Он оснащен процессором MediaTek helio G99, оперативной памятью в 8 гигабайт и встроенной — в 128 гигабайт. В устройстве есть телефон, сообщения, две камеры, настройки, браузер, галерея, часы, калькулятор и календарь.

В этой ценовой категории (примерная стоимость "Р-ФОН"- до 40 тысяч рублей) можно найти и более привлекательные решения. "Однако главное преимущество, на которое производители делают акцент, заключается не в характеристиках, а в безопасности данных", — отмечает Закарян.

Сложно сказать, как много пользователей предпочтут безопасность привычным сервисам и удобству. В основном, люди привыкли обходиться антивирусами и основными правилами поведения в интернете. По мнению разработчика, сама формулировка "антишпионский телефон" выглядит, скорее, как пиар-ход. Очевидно, что у большинства пользователей "нет проблем со слежкой и шпионами".

Другой вопрос — это сбор пользовательских данных приложениями и сервисами в телефоне для последующего использования в рекламных целях. Это обратная сторона развития таргетированной рекламы. Обычно браузеры и приложения явно и неявно собирают данные о предпочтениях пользователя в обмен на удобство. И тут аудитория сторонников повышенной безопасности расширяется. Возможно, смартфон найдет применение в госструктурах, многие из которых ограничили для сотрудников пользование iPhone в рабочих целях.

Сообщается, что устройство не будет поддерживать VPN-сервисы. Это, по мнению Закаряна, станет скорее минусом, нежели плюсом. Сам по себе VPN вряд ли влияет на безопасность, ведь человек сам его выбирает и устанавливает. "Его можно просто не ставить, и для этого не нужен специальный антишпионский смартфон", — заключил Закарян.