МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Популярность нейросетей обусловлена интересом молодежи к развлекательному контенту и желанием бизнеса заработать, рассказал руководитель отдела аналитических систем и отчетности в ИТ-интеграторе "Первый Бит" Петр Иванов. "Всевидящее око": кто следит за вами через смартфон

Сотовые операторы сообщают о беспрецедентной популярности нейросетей. За 2023 год трафик сервисов по работе с искусственным интеллектом (ИИ) вырос в 2,6 раз, а аудитория — почти в четыре раза.

"Наибольший рост интереса к ИИ показала возрастная категория с 14 до 20 лет, а среднее время, проведенное пользователем с нейросетями, увеличилось в 1,5 раза", — сообщил Иванов.

По его мнению, в пользу выбора ИИ является его дешевизна и простота производства. Самыми популярными признаны относительно новые нейросети "Шедеврум" и Kandinsky, а также ряд сервисов для генерации музыкальных композиций.

"Данные инструменты представляют собой генеративно-состязательные нейросети. Их основное предназначение — создание нового развлекательного контента. Молодая аудитория использует их в первую очередь как средство самовыражения и привлечения внимания. В то же время, спрос на оригинальный контент есть и у бизнеса", — отметил эксперт.

Вместе с этим, он считает, что открытыми являются вопросы интеллектуальной собственности на произведения и качество самого контента, а главной задачей бизнеса на современном этапе — улавливать тренды и смыслы новых течений, что поможет лучше знать своего клиента.