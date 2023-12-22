МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. С 1 января истекает срок моратория на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям за неисполнение обязанности по установке умных счетчиков. Кого начнут штрафовать, агентству "Прайм" рассказал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев. Минэнерго раскрыло сумму долгов россиян за электричество

Согласно части 13 статьи 9.16 КоАП, штрафные санкции предусмотрены именно для гарантирующих поставщиков и сетевых организаций в сфере электроэнергетики. То есть первичная ответственность за неисполнение этих обязанностей ложится на них.

"Таким образом, прямое воздействие штрафных мер на потребителей в теории не предполагается", — отмечает эксперт. Однако в контексте экономической ситуации и возможных последствий для потребителе, важно учитывать несколько аспектов.

"Во-первых, в случае введения штрафов поставщики и сетевые организации могут попытаться компенсировать свои затраты за счет повышения тарифов, что косвенно отразится на потребителях. Во-вторых, не исключено, что мораторий может быть продлен в связи с текущей сложной экономической обстановкой и потребностью в стабилизации рынка электроэнергии", — полагает юрист.

По его мнению, решение о продлении или отмене моратория будет зависеть от множества факторов, включая готовность индустрии к переходу на новую систему учета, общее экономическое положение и нужды потребителей.

Следовательно, пока "сложно с уверенностью предсказать итоговое решение и его последствия для всех участников рынка", подчеркивает Сергеев. Ресурсоснабжающие компании смогут возместить затраты на "коммуналку" из ФНБ

Закон об энергосбережении действует уже почти 15 лет, и по этому документу все здания давно должны были быть оборудованы системами учета коммунальных ресурсов. В нашей стране вся система энергосбережения "завязана" на приборный автоматизированный учет потребления и выявление с помощью этого всевозможных потерь и утечек. "Поэтому, чем скорее будет обеспечен приборный учет, в том числе, с помощью умных счетчиков, тем скорее мы сможем начать работать надо совершенством системы энергоснабжения в целом", — убежден эксперт.

Активному внедрению умных счетчиков мешает несовершенство механизма применения этого штрафа: кого именно штрафовать — гарантирующего поставщика или сетевую организацию. "Как это делать — за каждый неустановленный прибор или за каждый МКД, в котором прибор отсутствует? Будет ли это являться длящимся нарушением или инспектор сможет каждую неделю выходить и штрафовать? В общем, тут есть простор для правоприменения", — заключает юрист.