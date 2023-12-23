МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В предпраздничную неделю ослабление рубля может продолжиться в случае низкой ликвидности на рынке, однако есть и факторы, способные поддержать нацвалюту, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Злые силы затеяли заговор против рубля

В течение уходящей недели на динамику российской валюты воздействовал комплекс как негативных, так и позитивных факторов. При этом в целом отмечалось преобладающее давление на рубль.

"До Нового года осталась одна неделя. На момент написания обзора покупки валюты доминируют, но не забываем про то, что на 28 декабря запланирован пик налоговых выплат", — говорит Антонов.

Помочь рублю может и подорожание нефти. За неделю баррель Brent подорожал на 4,06 процентов, до 80 долларов за баррель. Росту котировок способствовали опасения перебоев с поставками из-за напряженности в Красном море на фоне атак хуситов на торговые суда, а также решение России о дополнительном сокращении добычи нефти.

"В ближайшую неделю ожидаю сохранение колебаний курса рубля вблизи отметки 90 рублей за доллар. Учитывая, что ликвидность рынка будет снижаться из-за праздников, то вполне вероятно увидеть всплески волатильности с целью в районе 93,50 рублей", — прогнозирует аналитик.

Для пары евро/рубль торговый диапазон на следующую неделю — 100-102,50 руб., юань/рубль — 12,70 — 13,05 руб.