МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ, Роман Серов. Идея встречной конфискации американских активов, как и сама передача США и их союзниками Киеву замороженных российских резервов пока выглядит умозрительной. Если такие шаги будут приняты, они рискуют обрушить мировую экономику, а в этом никто не заинтересован — даже Штаты.

Симметричный ответ

По информации высокопоставленных собеседников издания The New York Times, Вашингтон начал срочные переговоры со своими партнерами — Британией, Францией, Германией, Японией, Италией и Канадой — о конфискации активов Банка России на сумму более 300 миллиардов долларов и передачи их Киеву в качестве военной помощи на фоне ослабления возможностей финансовой поддержки.

Реагируя на такие публикации в западных СМИ, в Госдуме предложили запустить законодательную процедуру, которая позволит соразмерно ответить США. Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет считает возможным конфисковать американские активы в России. "Администрация Байдена и ее прихвостни должны помнить, что за каждое преступное решение последует соизмеримый ответ и наказание", — пояснил он. Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора, добавил депутат.

По его словам, следует превентивно запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России в случае аналогичных действий со стороны США.

Что могут изъять

По мнению экспертов, реализация такого сценария в настоящий момент маловероятна — если не произойдет существенного обострения, рассуждения не выйдут из плоскости риторики.

Речь идет о гипотетической конфискации доступных в России американских активов в различных формах. В частности, о вложениях нерезидентов в российские ценные бумаги — государственные и корпоративные облигации, акции отечественных эмитентов, о предоставленных внешних кредитах, о средства на депозитах в наших банках, перечислил аналитик финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман.

Кроме того, есть финансовые активы иностранных компаний, продаваемых иностранными владельцами, которые ожидают вывод средств за рубеж от их реализации. Значительная часть таких активов "заморожена" на специальных счетах типа "С" в российских финансовых организациях.

На рынке представлено и имущество работающих в нашей стране структур американского происхождения. В парламенте обращают внимание на предполагаемую возможность отчуждения государственной собственности недружественных стран на территории России. К таким объектам могут относиться недвижимость, оборудование, транспорт и прочее.

По словам депутата Госдумы от партии "Родина" Алексея Журавлева, раньше было модно привлекать иностранных инвесторов через зарегистрированные в России инвестфонды, где все пайщики были и есть американцы, англичане и представители других ныне недружественных юрисдикций. "Вложив деньги — не сказать, что слишком уж большие, эти пайщики и акционеры-иностранцы затем чаще всего действовали против интересов российского бизнеса. Улыбаясь, они стремились полностью контролировать все процессы, блокировать решения, позволяют себе выдавливать директоров и других участников, либо принуждают остальных владельцев продавать им доли за копейки с целью забирать компании практически под полный контроль, чтобы затем продать за дорого", — напомнил он.

Сейчас на рынке по прежнему много российских "дочек" западных компаний, возглавляемых российским менеджментом, и влияние иностранных акционеров присутствует, добавил депутат.

Юридического механизма нет

Правда, никакого конкретного юридического механизма, легализующего конфискацию чужой собственности, не разработано. Информация по большей части скрыта, и крайне сложно говорить о стоимости указанных активов и распределении их по признаку происхождения — государственные, корпоративные, или принадлежащие частным лицам.

Поскольку речь идет о "зеркальных" мерах на крайний случай конфискации российских активов, сопоставимость сумм может зависеть от конкретного состава таких отчуждений. Сколько именно из них находится под контролем США, определить сложно. По различным оценкам, в странах G7, ЕС, Австралии заблокированы около 260 миллиардов евро активов ЦБ РФ. Причем примерно 210 миллиардов находятся в Европе, приводит данные Гойхман.

Если решение о конфискации части данных авуаров все-таки примут, встанет вопрос и о том, будут ли ответные меры распространяться только на госсобственность США и других стран-инициаторов, либо и на иных собственников из данных юрисдикций.

При этом нужно иметь в виду, что процесс конфискации российских активов крайне затруднителен не только с юридических позиций. Такой прецедент, даже если подвести под него какую-либо правовую базу, может вызвать тектонические экономические последствия. Будет поставлена под сомнение надежность всей системы международных резервов различных стран. Многие государства задумаются о выводе своих резервов из западных юрисдикций.

Это крайне увеличило бы риски и издержки для международных финансов, расчетов, кредитования, инвестиций, курсов валют, ценных бумаг.

Дестабилизация хозяйственной ситуации в мире сама по себе имела бы негативные и долгосрочные последствия. Но, кроме того, она крайне вредна именно сейчас, на фоне обострения рецессии в ведущих странах, шаткости их банковских систем, долгового кризиса.

Поэтому велика вероятность, что до реальных шагов по конфискации российских активов дело так и не дойдет. Если все же, против ожиданий, предположить такой вариант, то теоретически можно представить и попытки принятия действительных "зеркальных" мер по изъятию иностранных активов в России в каком-либо виде, заключил Гойхман.