МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. С января 2024 года в России повысится акциз на сигареты, что приведет к росту минимальной розничной цены табачной продукции до 117 рублей за пачку против 112 рублей сейчас. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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В 2023 году ставка акциза на сигареты и папиросы составляла 2603 рубля. Ранее ее планировали увеличить с 1 января 2024-го года до 2731 рубля за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости. Но в конце ноября ставку повысили еще на три процента от ранее запланированной величины. 

Таким образом, с  января акциз составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, но не менее 3820 рублей, разъяснила эксперт. Разница с первоначальным планом примерно три процента.

По словам Лебединской, розничные продажи сигарет и папирос в 2023 году "немного выросли". Если в январе в среднем на душу населения продавали 70 сигарет и папирос, то к августу уже 90, подсчитала экономист. Но не следует преувеличивать значение такой динамики, так как в ней заложена и сезонная составляющая.

При этом, по данным ФНС, налоговая база для исчисления акциза на табачные изделия в натуральном выражении за третий квартал 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года выросла на 8,42 процента, а сумма акциза на 15,7 процента. "Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета", — убеждена эксперт.

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Однако маловероятно, что это повлияет на количество курильщиков. Последние пять лет их доля остается неизменной — около 33 процентов. "Важно, что доля периодических курильщиков  сократилась с 20 до 13 процентов.  И, конечно, то, что высокие цены на сигареты могут стать заградительными для некоторых потребителей табачных изделий, особенно молодежи", — заключила Лебединская.