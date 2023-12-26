МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. С 2024 года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. Какую сумму можно будет вернуть за лечение, фитнес и обучение, рассказала агентству "Прайм" доцент СПбГУ, научный руководитель программы магистратуры "Налоговое право и налоговое консультирование" Елена Килинкарова. Глава ФНС рассказал, когда вычеты будут предоставлять в упрощенном порядке

В отношении почти всех видов расходов есть предельные размеры. Так, с 2024 года совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет со 120 до 150 тысяч рублей. Значит, можно будет вернуть максимум 13 процентов от 150 тысяч в год, то есть 19 500 рублей, подсчитала специалист.

С нового года размер вычета на обучение детей и подопечных также повышается — с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Как подчеркивает эксперт, при применении этого вычета можно будет вернуть до 14 300 рублей.

При этом порядок получения вычетов сохранится — через подачу налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства налогоплательщика по окончании года. Необходимо приложить копии документов, подтверждающие право на вычет.

Также сохраняется возможность получить вычет и до окончания года, обратившись с соответствующим заявлением и комплектом документов непосредственно к работодателю. Это можно сделать при наличии предварительно полученного в налоговом органе подтверждения права на вычет.

"Соответственно, новые максимальные размеры социальных вычетов начнут применяться при подаче декларации за 2024 год в 2025 году, а при получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года", — разъяснила Килинкарова. Россиянам напомнили, за какими выплатами следует обратиться до конца года

Также появится возможность получить в упрощенном порядке наиболее востребованные социальные налоговые вычеты — через личный кабинет налогоплательщика. В 2024 году многие организации будут предоставлять соответствующую информацию в электронной форме при наличии технической возможности.

"Так что, информация о полученных сведениях будет размещаться в личном кабинете налогоплательщика, и при применении упрощенного порядка налоговый орган направит налогоплательщику через личный кабинет предзаполненное заявление для его утверждения", — объясняет эксперт.

Упрощенный порядок предоставления социальных налоговых вычетов применяется к расходам, начиная с 1 января 2024 года. Впервые предзаполненные заявления по социальным налоговым вычетам будут сформированы в 2025 году по расходам 2024 года.