МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Ольга Орловская. В преддверие Нового года Вашингтон озвучил новые угрозы: он хочет отключить банки по всему миру от американской финансовой системы, если они нарушат санкции против России. "Прайм" разбирается, что значит это отключение и насколько оно реально. Как на самом деле Россия сможет ответить на конфискацию активов

США угрожают финансам

Подписанный президентом Джо Байденом документ выглядит весьма воинственно. "Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать продавать товары российскому военно-промышленному комплексу или быть связанными с финансовой системой США, учитывая, что наша экономика куда больше и наша валюта единственная, которая используется по всему миру", — сказал представитель администрации президента США.

Позднее в Минфине США пояснили, что наказывать будут зарубежные банки, которые причастны к закупкам для России производственного оборудования. Среди санкционного оборудования определенные виды станков, материалы для производства полупроводников, оборудование для тестирования электроники, некоторые виды топлива и химических прекурсоров для топлива и взрывчатки, некоторые смазочные материалы и смазочные добавки, определенные подшипники, передовые оптические системы, в том числе тепловизоры и инфракрасные видеопреобразователи, а также навигационные системы.

В целом, речь идет о блокировке финансирования российского ВПК. Документ также позволяет правительству США запрещать импорт российских товаров, переработанных в третьих странах. Это касается, в том числе, морепродуктов, алкоголя и алмазов.

Министр финансов США Джанет Йеллен подытожила: Америка вводит "новые и мощные инструменты против российской военной машины".

Перекрыть кислород

Отключение от финансовой системы США звучит несколько туманно, с учетом того, что банковский сектор Штатов так или иначе влияет на весь мир. Суть отключения в следующем — это блокировка корреспондентских счетов в долларах для банков за пределами США, которые уклоняются от исполнения санкций.

Если США отключат какой-либо банк от своей финансовой системы, то он не сможет использовать их инфраструктуру для проведения транзакций. Первое и главное, что могут сделать Штаты — отключить банки от системы SWIFT. Пример российских кредитных организаций, которым перекрыли эту систему из-за санкций показывает, что угроза вполне реализуема, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. У России украли активы, но мы упорно храним деньги за рубежом. И вот почему

SWIFT — это Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций). Этой системой чаще всего пользуются для международных переводов и финансовых расчетов между странами, пояснил Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс".

Конечно, отключение от SWIFT не будет означать однозначный крах и разорение банка — во-первых, есть китайские платежные системы, во-вторых, даже в России до сих пор работают австрийский Raiffeisen, итальянский UniCredit и венгерский OTP Bank.

По заявлениям Вашингтона, более 80 процентов банковской системы России уже под ограничениями, соответственно, речь о вторичных санкциях на те банки, которые сотрудничают с российскими, поясняет управляющий партнер PFL Advisors Владислав Пантелеев.

Отключение от системы SWIFT, на работе с которой построен бизнес этих банков, — большой удар для них, международные переводы будут очень затруднены. Многие банки не захотят идти на такой риск. Например, не все китайские банки готовы сотрудничать без SWIFT. Российские банки направляют переводы на китайские "дочки" в России, но могут получить отказ даже без санкций.

Не все так страшно

Почему речь зашла о вторичных санкциях, понятно. На российские институты их уже наложено тысяч десять, и чиновники Евросоюза признают, что изобретать новые все сложнее. Остается ужесточить контроль за соблюдением действующих. Главный вопрос — реально ли это или речь всего лишь об очередном пиар-ходе.

Прецедентов активной атаки на банки по этому поводу пока не было, хотя Америка неоднократно проверяла их на предмет сотрудничества с Россией. Так, весной 2023 года Минюст США проверял, не помогают ли швейцарские банки Credit Suisse и UBS россиянам в уклонении от санкций Запада. На сегодня расследование находится на ранней стадии и банки работают в нормальном режиме — они объединяют свои бизнесы.

"Пока это просто угроза. Вероятно, Штаты могут показательно заблокировать пару небольших банков. Если прецедент случится, это повлечет еще более быстрый выход из доллара и переход в расчеты в национальные валюты", — говорит директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Организовать настоящую блокировку не так просто, поскольку платежи могут идти через цепочку банков с конвертациями в национальных валютах в каких-то звеньях и конечный бенефициар может быть вовсе не известен.

Мировая финансовая система слишком сложна, чтобы можно было единоличным решением какой-либо страны "перекрыть кислород" каким-то ее участникам. Но это решение определенно вызовет лишние сложности и потребует дополнительных операционных затрат, считает Деев.

Так что, скорее всего, банки предпочтут не навлекать на себя лишних проблем — собственно, в Белом доме и не скрывают, что рассчитывают именно на такой эффект. Вместе с тем, в 2015 году США и ЕС отказались от идеи отключения России от SWIFT из-за слишком крупного косвенного ущерба. Сейчас ситуация другая, но если Россию на Западе решено "прижать" любыми способами, то наносить серьезный ущерб собственным банкам они, скорее всего, не захотят. Будут надеяться на жесткую самоцензуру организаций.

Иными словами, это в большей степени политические заявления. Однако если банку или руководству страны выгодна работа с Россией, решения по обходу ограничений будут найдены. Все-таки полного доступа у США к финансовой информации иностранных государств нет, делает вывод Перепелица.