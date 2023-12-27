МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Этот год выдался в Европе бурным. К власти во многих странах приходят или собираются прийти радикальные партии, которые не против шантажировать Брюссель своим выходом из ЕС. "Прайм" разбирается, насколько возможен распад единой Европы из-за политического раскола. Одумались. Одна из стран Европы нарастила закупки газа у России в шесть раз

В конце ноября из Швеции поступили тревожные звонки: член партии "Шведские демократы" (второй по численности в парламенте страны) Чарли Ваймерс призвал страну немедленно выйти из Евросоюза, то есть начать готовиться к Swexit. Его коллега по парти Йимми Окессон сравнил ЕС со смирительной рубашкой:

"Членство в ЕС начинает опасно походить на смирительную рубашку", — говорил он, поясняя, что более 60 процентов всех решений в шведских муниципалитетах и регионах зависят от решений ЕС.

Во Франции в ноябре также прозвучали подобные высказывания, и там, соответственно, требуют Frexit.

Также в ноябре в Голландии, где у НАТО штаб-квартира на материковой Европе, выборы выиграл Герт Вилдерс из крайней левой, антиевропейской "Партии свободы". Он также говорил, что является сторонником выхода из ЕС и отказа помогать Украине.

До этого в Восточной Европе премьером Словакии вновь стал Роберт Фицо, который встал в ряд с известным венгром-бунтарем Виктором Орбаном в вопросе отказа поддержки Украины за счет денег Европы. А в 2022 году, впервые со времен Бенито Муссолини, Италию возглавила представитель ультраправой "Братья Италии" Джорджа Мелони. Она выход из Евросоюза не обещала, но то, что европейцы все больше склоняются к радикальным партиям, показывает, что им надоели консервативные партийные решения, и они хотят что-то менять в своей жизни.

Новая Европа: вместо сосисок — шаурма

"Да, Европа уже не та. На рождественских ярмарках вместо рождественских сосисок шаурма…", — шутливо комментирует главный стратег PFL Advisors Федор Наумов. Речь идет о все большем количестве мигрантов, которые ввозят в новую страну привычки и традиции своей родины.

Конечно, есть немалая часть населения, которой это не нравится. В той же Германии левая правящая коалиция (так называемый "светофор") набрала бы сейчас на выборах лишь около 1/3 голосов. В лидерах теперь правые: правоцентристские ХДС/ХСС (у них около 30 процентов) и совсем правые Альтернатива для Германии (около 20 процентов), говорит Наумов.

Варианты полного развала ЕС сейчас выглядят малореалистичными, поскольку потребует каких-либо экстраординарных событий на территории всего блока. Но не исключено, что приход к власти в той или иной стране ультраправых партий повлечет за собой первый выход из ЕС в континентальной Европе, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Устойчивость периферийных экономик выше, если они находятся в Евросоюзе, поскольку в случае кризисной ситуации они могут рассчитывать на поддержку. В то же время долговой кризис 2010 года показал, что для получения такой поддержки придется еще больше жертвовать суверенитетом, продолжает он.

И если уж богатая Швеция начинает жаловаться на отсутствие самостоятельности от Брюсселя, то что говорить о менее благополучных странах, которые зависят от помощи европейских фондов поддержки гораздо сильнее.

Эксперты уверены, что классической центральной Европе все-таки удастся устоять, но в некоторых странах возможен приход ультраправых или левых. Конечно, вряд ли это будет массовым явлением.

Самых агрессивных остановят

Природа ультраправых политиков такова, что они агрессивно спекулируют на важных социальных вопросах. В Европе один из таких вопросов — проблема мигрантов: из Украины, стран Ближнего Востока и Африки, поясняет академический директор аспирантской школы по международным отношениям НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Экономика на военных рельсах: какой сюрприз готовит Россия

Но расколоть Европу они не смогут, слишком много вложили страны для объединения в ЕС, чтобы потом так просто от него отказаться.

Те страны, к власти в которых пришли крайние правые или левые, не смогут протолкнуть идею кардинальной реформы ЕС. Во-первых, их мало, а для таких шагов нужно единогласное решение всех 27 членов объединения. Во-вторых, у Брюсселя уже накопился опыт, как противодействовать политике крайних партий продолжает Шеин.

К примеру, центристы начинают более пристально решать вопросы мигрантов, как это сделали в странах Скандинавии, тем самым показывая, что улучшения можно добиться и без ультраправых политиков.

В конце концов, как бы политики в своих интересах не "раскачивали" миграционный вопрос, ничего радикально не поменяется. Демографические тренды и сложившийся порядок вещей не победить. Правая повестка перекроется правоцентристской. Легче себе представить запрет AfD в Германии, чем их победу на выборах.

И даже наличие таких ярких лидеров, как премьер Венгрии Орбан, пойдет на пользу единой Европе. В какой-то момент на него можно будет свалить вину за то, что Брюссель снизил или прекратил финансировать Киев. Денег у Европы из-за экономического спада не так много, и там не могут не понимать, что восстановление Украины окажется слишком дорогим.

Сам Орбан является хорошим примером открытой к торгу позиции: он напрямую говорит, что заблокирует помощь Украине, так как Венгрии тоже нужны деньги. И он их получает в обмен на какие-то уступки. Да и венгерское общество его уважает — голос Венгрии услышан в Брюсселе.

"Я не исключаю, что сюрпризы могут быть на выборах в Европарламент. В этом контексте важно, что во Франции Марин Ле Пен начинает опять набирать популярность, и тоже со своей формулой решения вопроса с мигрантами. Но в основном это будут точечные успехи", — говорит Шеин.

Холодный душ из Лондона

Брюссель будет сохранять Евросоюз любой ценой, как противовес России и Востоку. Даже в долгосрочной и среднесрочной перспективе никакой реформы не будет. Ведь даже самые яростные критики евроединства могут оценить пример выхода Великобритании в 2020 году и последующий крах ее экономики. Россия ищет тихую гавань для своих резервов на Востоке

Британия изначально выглядела несколько обособленным членом ЕС в силу собственной специфики и географического положения. Но даже ее опыт демонстрирует, насколько сложным может быть процесс выхода. Для повторения такого опыта должны быть веские основания, которые будут подпитаны не только политическими амбициями, но и экономическими выгодами, поясняет Евстифеев.

Отчасти Brexit стал холодным душем для стран союза, поскольку они видят, какие последствия испытывает Лондон: чехарда сменяющих друг друга премьер-министров, социальные и экономические проблемы — Британия показывает худшие показатели среди стран Большой семерки.

В какой-то степени происходящее в Британии со стороны выглядит смешным, поскольку они так хотели отделиться, но получили множество проблем на долгие годы. В целом, Brexit сплотил Европу, никто не хочет такого повторения, уверен Шеин.