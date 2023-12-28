МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. С середины декабря многие стоматологические клиники думают о том, как обеспечить загрузку на новогодних праздниках и в январе. Как не попасться на обманчивую акцию, агентству "Прайм" рассказывает врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук.

По ее словам, самые заманчивые предложения появляются с середины декабря и распространяются на услуги, которые будут оказаны в январе. Но выбор ограничен, поскольку сами специалисты уходят на длительные каникулы. Обычно в клиниках остаются терапевты. "Поэтому январские каникулы — самое выгодное время для того, чтобы вылечить кариес, обновить пломбы, сделать профессиональную гигиену", — поясняет врач.

Даже если клиника не делает акций и спецпредложений на январь, шанс получить скидку все равно есть. "Если вы придете в стоматологию в начале января и, получив на руки план лечения, спросите, готова ли клиника сделать для вас скидку, в большинстве случаев администрация пойдет вам навстречу. В январе стоматологи загружены меньше, поэтому они заинтересованы в том, чтобы пациент не откладывал лечение, а начал его здесь и сейчас", — уверена Левчук.

По ее словам, максимальная скидка вряд ли превысит 10 процентов — это предел на грани рентабельности. Большой дисконт на уровне 40-60 процентов выглядит подозрительно: возможно, клиника экономит на специалистах, материалах, оборудовании, и это не лучшим образом отражается на качестве.

Сложное и дорогое лечение, например, имплантацию или протезирование мужчинам выгоднее начинать перед 23 февраля, а женщинам перед 8 марта. Можно обратиться в клинику в январе, пройти терапевтические процедуры, составить план дальнейшего более сложного лечения, а начать его в период следующих праздничных дат, советует врач.