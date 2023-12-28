МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Традиционно в преддверии новогодних праздников активизируются злоумышленники. О предпраздничных мошеннических схемах агентству "Прайм" рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.

Одна из распространенных схем заключается в том, что мошенники активно рассылают предложения по скидкам и акциям, ссылки которых ведут на фишинговые сайты. Создают группы и каналы в соцсетях и мессенджерах, доски объявлений, где имитируют деятельность полноценного онлайн-магазина с низкими ценами и тысячами отзывов.

"Для получения товара аферисты требуют внести полную предоплату, а затем отправляют пользователя в черный список", — предупреждает эксперт.

В канун Нового года наблюдается повышенная активность мошенников и на маркетплейсах. Аферисты создают объявления о продаже товаров, а после получения оплаты отправляют подделку заказчикам. Часто такой трюк проделывают со смартфонами и прочими гаджетами.

В зоне риска, по словам Степанова, также граждане, которые хотят провести новогодние праздники за рубежом. Ежедневно в сети появляются полноценные копии сайтов туроператоров с предложениями несуществующих горящих туров при условии полной предоплаты.

Необходимо быть бдительными, не верить предложениям с очень привлекательными ценами, не переходить по подозрительным ссылкам и тщательно проверять и перепроверять адреса сайтов магазинов, которым вы пересылаете деньги, заключил Степанов.