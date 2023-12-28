МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. К концу года рубль "лихорадит" по нескольким причинам. Его неожиданное укрепление в четверг связано с заявлениями Банка России о продаже валюты, но в начале следующего года тренд может получить развитие, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Курс евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 21 декабря

В четверг курс доллара опустился ниже 90 рублей, а евро ниже 100 рублей впервые за последнюю неделю. При этом в конце прошлой недели доллар стоил дороже 92 рублей, а евро приближался к 102 рублям.

Ослабление рубля было связано с массовым завершением срочных контрактов и разовыми крупными покупками валюты. А причиной укрепления послужили новости от Центробанка, пояснил финансист.

"По информации Банка России, планируется использование средств Фонда национального благосостояния. В этой связи с 9-го января Банк России начнет продажу иностранной валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. Известие об этом вызвало реакцию спекулянтов на валютной бирже и оказало поддержку рублю", — объяснил эти колебания эксперт.

К прочим факторам можно отнести жесткую денежно-кредитную политику Банка России, которая действует на валютный рынок с некоторым временным лагом. Основное влияние цикла повышения ключевой ставки только начало проявляться, и в начале следующего года оно окажется еще более ощутимым. Кроме этого, рост предложения валют регулируется сохранением обязательной продажи валютной выручки экспортеров.

До конца текущей недели инвесторы могут предпринять дополнительные покупки валюты во избежание нестабильности в ходе длинных новогодних праздников. Это способно оказать некоторое давление на рубль, но времени на значимые движения уже нет. До праздников за доллар не будут давать больше 90-92 рублей.

В начале года спрос на валюту со стороны импорта традиционно низкий, поэтому у рубля есть шанс неплохо начать год. По итогам первого квартала можно ожидать укрепления нацвалюты на фоне сохранения высоких ставок и регулирования, к которым добавится продажа валюты Банком России. Таким образом, в отсутствие прочих значимых факторов доллар может балансировать в районе 90 рублей, заключил Перепелица.