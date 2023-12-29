Доцент Лобачева: высокооплачиваемые профессии - на стыке биотехнологии и IT
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. О наиболее востребованных специальностях в новом году агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" Анастасия Лобачева.
Самыми востребованными и, следовательно, высокооплачиваемыми профессиями станут те, что находятся на стыке биотехнологии, робототехники, робоэтики и этики искусственного интеллекта, полагает Лобачева.
Также в наступающем году по-прежнему будут востребованы IT-специалисты. Спрос на экспертов в области искусственного интеллекта, облачных технологий, информационной безопасности и Big Data-аналитики только растет. Среди новых "чрезвычайно востребованных, но еще не закрытых" кадрами профессий — инженеры безопасности нейросетей и Solution-архитекторы.
"Новые профессии AI-тренера (тренера по машинному обучению), промпт-инженера, нейроиллюстратора, менеджера ИИ-продуктов также будут востребованы", — перечисляет Лобачева.
Кроме того, рынку нужны специалисты по этике искусственного интеллекта со знаниями в социологии, психологии и философии. А также специалисты в области биотехнологий и медицины. Среди новых профессий эксперт выделяет инженеров-биомедиков, архитекторов медоборудования, архитекторов живых систем, урбанистов-экологов.
Значимым трендом рынка труда и в 2024-ом году останется внедрение гибридных форматов работы, удаленной занятости и фриланса. "Этот тренд обусловлен тем, что все больше людей стремятся сохранять баланс между работой и личной жизнью. А после пандемии многие компании оценили преимущества и возможности такой занятости", — рассказала эксперт.
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