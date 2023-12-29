МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. О наиболее востребованных специальностях в новом году агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" Анастасия Лобачева. В России быстро растет спрос на сотрудников в сфере логистики

Самыми востребованными и, следовательно, высокооплачиваемыми профессиями станут те, что находятся на стыке биотехнологии, робототехники, робоэтики и этики искусственного интеллекта, полагает Лобачева.

Также в наступающем году по-прежнему будут востребованы IT-специалисты. Спрос на экспертов в области искусственного интеллекта, облачных технологий, информационной безопасности и Big Data-аналитики только растет. Среди новых "чрезвычайно востребованных, но еще не закрытых" кадрами профессий — инженеры безопасности нейросетей и Solution-архитекторы.

"Новые профессии AI-тренера (тренера по машинному обучению), промпт-инженера, нейроиллюстратора, менеджера ИИ-продуктов также будут востребованы", — перечисляет Лобачева.

Кроме того, рынку нужны специалисты по этике искусственного интеллекта со знаниями в социологии, психологии и философии. А также специалисты в области биотехнологий и медицины. Среди новых профессий эксперт выделяет инженеров-биомедиков, архитекторов медоборудования, архитекторов живых систем, урбанистов-экологов.

Значимым трендом рынка труда и в 2024-ом году останется внедрение гибридных форматов работы, удаленной занятости и фриланса. "Этот тренд обусловлен тем, что все больше людей стремятся сохранять баланс между работой и личной жизнью. А после пандемии многие компании оценили преимущества и возможности такой занятости", — рассказала эксперт.