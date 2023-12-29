МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На фоне предстоящего трехкратного роста акцизов вина могут подорожать на 10-15 процентов в начале года, а с мая — еще больше, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Титов призвал разрешить ресторанам продавать алкоголь навынос

Закон, предусматривающий повышение акцизных ставок на некоторые виды алкоголя и табака, подписан президентом в конце ноября. С 1 мая 2024 года акциз на вино вырастет с 34 до 108 рублей за литр. С 1 января 2025-го ставка повысится до 112 рублей, а в 2026-м — до 116 рублей. Акцизы на винные напитки и шампанское вырастут с 45 до 141 рубля за литр, в 2025-м — до 147 рублей, в 2026-м — до 153 рублей.

Самые дешевые вина начнут дорожать уже с января. "А дальше остальные виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены", — считает он.

Импорт, по мнению Чеглова, будет заметно дорожать по мере завоза новых партий. Наши виноделы учтут подорожание прямых конкурентов и захотят на этом сыграть. "Поэтому 20-30 процентов роста цен к лету можно ожидать", — заключил эксперт.