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На сколько на самом деле подорожает вино после Нового года
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На фоне предстоящего трехкратного роста акцизов вина могут подорожать на 10-15 процентов в начале года, а с мая — еще больше, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры... ПРАЙМ, 29.12.2023
потребрынок, эксклюзив, бизнес, новости, вино, алкоголь, вячеслав чеглов, акцизы на алкогольную продукцию
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Ульяна Крайняя
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На фоне предстоящего трехкратного роста акцизов вина могут подорожать на 10-15 процентов в начале года, а с мая — еще больше, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Закон, предусматривающий повышение акцизных ставок на некоторые виды алкоголя и табака, подписан президентом в конце ноября. С 1 мая 2024 года акциз на вино вырастет с 34 до 108 рублей за литр. С 1 января 2025-го ставка повысится до 112 рублей, а в 2026-м — до 116 рублей. Акцизы на винные напитки и шампанское вырастут с 45 до 141 рубля за литр, в 2025-м — до 147 рублей, в 2026-м — до 153 рублей.
Самые дешевые вина начнут дорожать уже с января. "А дальше остальные виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены", — считает он.
Импорт, по мнению Чеглова, будет заметно дорожать по мере завоза новых партий. Наши виноделы учтут подорожание прямых конкурентов и захотят на этом сыграть. "Поэтому 20-30 процентов роста цен к лету можно ожидать", — заключил эксперт.