МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В конце года банки традиционно привлекают средства вкладчиков, предлагая им особые условия. Но на практике новогодние предложения далеко не всегда выгодны, к тому же таят в себе много рисков, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Названы три неочевидные причины потери дохода по вкладу

Так, высокий процент по вкладу можно получить, только выполняя условия, среди которых:

— Подключение к зарплатному проекту в банке;

— Отсутствие возможности снятия и пополнения;

— Высокий первоначальный взнос (от 100 тысяч рублей);

— Невозможность перевода на новый вклад денег с других счетов;

— Подключение к платным подпискам;

— Действие повышенной ставки только первые два-три месяца после открытия вклада.

Помимо традиционных банковских вкладов, сегодня рынок предлагает интересные продукты с инвестиционной составляющей. В России уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады

Суть данных продуктов заключается в том, что часть денег попадает на банковский вклад под установленный процент, а другая идет на формирование инвестиционного портфеля. "Риски по таким вкладам гораздо выше и доходность не гарантирована. Более того, часть денег, направленная на формирование инвестиционного портфеля, может обесцениться в связи с ухудшением финансовой устойчивости эмитента", — пояснила финансист.

Поэтому к открытию инвестиционных вкладов надо подходить взвешенно, для того чтобы максимально снизить шансы потерять деньги и сохранить доверие к финансовому рынку. Как минимум, важно понимать, что предложенные вам высокие ставки — не гарантированная, а лишь возможная прибыль, если инвестсоставляющая сработает.

Выбирая инвестиционный продукт в период высоких ставок, лучше отдавать предпочтение индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Они достаточно популярны, поскольку с 2024 года по ним предусмотрены комбинированные налоговые вычеты — с вложенных денег и с полученного дохода. Однако при открытии ИИС необходимо рассчитывать на длительные инвестиции. Минимальный срок вложения средств — пять лет, заключила Фрумина.