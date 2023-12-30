МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Россияне реже, чем японцы, могут себе позволить съесть краба, хотя цена в обеих страна сопоставима. Однако причина кроется не только в покупательной способности, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. В Японии признали зависимость от поставок из России, сообщает Nihon Keizai

Для примера, цена краба-стригуна (снежного краба) в России и Японии почти одинакова. Если переводить на российские рубли, килограмм конечностей выловленного в наших водах краба стоит на японском оптовом рынке порядка 1300-1400 рублей. Это почти на треть дешевле, чем год назад из-за того, что США запретили оптовый импорт морепродуктов из России. В результате весь российский улов остается на азиатских рынках.

В России цены отличаются в зависимости от региона — во Владивостоке они закономерно ниже, чем в Москве из-за логистики. Многое зависит от сорта и качества — чем больше мяса, тем дороже. Но в целом это далеко не самый популярный продукт у россиян.

"Вопрос здесь не в доступности, а скорее в традициях. Если быть объективными, и в России, и в СССР краб не был сверхдоступным продуктом. Лишь в тридцатые годы прошлого века было довольно много консервированного краба, но это был недолгий период", — напомнил эксперт.

Все последующее время краб использовался как экспортный продукт для пополнения госказны. Поэтому для нашего потребителя это всегда была премиальная продукция, которую нужно искать, договариваться и проверять на свежесть. В России он не так востребован, как в Японии, где краб — повседневная пища. Япония потребовала отменить запрет России на экспорт японских морепродуктов

Кроме того, сложно отрицать, что покупательская способность в Японии значительно выше, чем в России. Эта страна в топе мировых лидеров по уровню средней заработной платы (в пересчете около 300 тысяч рублей), поэтому покупка свежего и доступного национального продукта для них не проблема.

Впрочем и на японском рынке есть премиальные крабы, доступные небольшому числу клиентов. Это все, что выловлено японскими компаниями в японских акваториях. Такая продукция на 30-40 процентов дороже импортной (как из России, так и из Норвегии), заключил Березнюк.