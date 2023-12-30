МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Новогодняя ночь и в целом праздники — время нарушать режим: многие переедают, злоупотребляют алкоголем и спят не по привычному графику. Как минимизировать последствия такого поведения, читайте в материале "Прайм". Россиянам рассказали, на сколько подорожал новогодний стол за 2023 год

Традиционно главное новогоднее пиршество приходится на ночные часы, и мало кто готов есть оливье и селедку под шубой с бокалом шампанского заранее, чтобы встретить бой курантов налегке. Нарушение пищевых правил, между тем, может иметь печальные последствия для здоровья. Чтобы их избежать, следует придерживаться нескольких правил. Во-первых, перед праздниками категорически нельзя голодать. Это нередко практикуют любители диет, мечтающие на Новый год влезть в любимый наряд.

"Это двойной стресс: сперва — от недостатка питания, затем — от перегрузки желудочно-кишечного тракта; и оба раза — от нарушения режима питания", — предупреждает доцент кафедры госпитальной терапии медицинского факультета СПбГУ Татьяна Григорьева.

Во-вторых, нельзя голодать перед поздним новогодним ужином. 31 декабря в рационе обязательно должны быть завтрак, обед и ужин. Сделайте их облегченными: овощи, фрукты, кисломолочные продукты.

Правило тарелки и бокала

Разумеется, за новогодним столом важно уметь вовремя остановиться, даже если все очень вкусно. Иначе придется открывать аптечку первой помощи "для спасения объевшихся". По сути, пробовать можно все, но понемногу, замечает ведущий врач-гастроэнтеролог, заведующая терапевтическим отделением клиники Ниармедик на Маросейке Евгения Атькова.

Чтобы не было чувства переполнения желудка и переедания, есть нужно небольшими порциями, делая перерывы между блюдами. "Здесь хорошо работает правило "поел — растряси": съели порцию калорийного салата — потанцуйте! Так у вас получится убить сразу двух зайцев — и потратить калории, и повеселиться", — говорит гастроэнтеролог. Названы страны с самыми дорогими и дешевыми новогодними блюдами

Специалисты советуют отказываться от слишком холодных или горячих блюд — они могут нарушить пищеварение. Чтобы смягчить удар, на гарнир лучше выбрать овощи без жирных заправок, приготовленные на гриле или на пару. Исключите хлеб и бутерброды — калорий и так будет в избытке.

Главный принцип употребления алкоголя — не мешать напитки. Чтобы не опьянеть и не мучиться наутро похмельем, следует пить что-то одно — вино, водку или коньяк. А если уж решились на это, то идите "на повышение": пить крепкое после вина и шампанское можно, наоборот — нет.

Если пьете алкоголь, то лучше отдать предпочтение сухому вину. "Но помните — если начать вечер с бокала вина или чего-то покрепче, будет сложно удержаться от переедания. Налейте во второй бокал обычную или минеральную воду, и когда рука будет тянуться к напиткам, отдайте предпочтение безалкогольному", — советует Григорьева.

Важно помнить, что быстрое употребление алкоголя, особенно натощак, приведет к не менее быстрому опьянению. Так что в начале застолья стоит поесть немного жирных закусок (рыба, мясная нарезка, паштет), а потом приступать к алкоголю. Стоит воздержаться от сладкой газировки, которая провоцирует желание поесть, даже если вы уже не голодны. Вместо соков выбирайте минеральную воду, морс или компот. Врач-диетолог нашла замену шампанскому на Новый год

Сон или бессонница

В праздники многие мечтают сладко выспаться, но на деле страдают от бессонницы, вызванной стрессом из-за предновогодних задач и сменой режима. Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова напоминает — чем позже вы встаете, тем сложнее уснуть на следующую ночь. Даже если предстоит вечеринка, лучше не смещать время пробуждения и отхода ко сну больше, чем на два часа, советует она.

"Сохранение режима позволяет предотвратить нарушение работы биологических часов, что чревато набором лишних килограммов во время отпуска", — отмечает специалист. Регулярные физические упражнения и воздействие естественного света — лучшие факторы хорошего сна. Это снижает стресс и улучшает настроение.

Запланируйте себе 15 минут "времени для беспокойства" за пару часов до сна. Записывайте свои мысли, списки дел, проблемы и возможные решения в определенное время каждый вечер. Таким образом, менее вероятно, что эти проблемы разбудят вас в 3 часа ночи. Перед сном важно исключить использование смартфонов, компьютеров, просмотр телепередач, лучше отключить праздничные гирлянды. Мозг воспринимает все это, как источник дневного света и не может настроиться на отдых.

В любом случае однократная ночь с задержкой сна не принесет никакого вреда. "Если вы собираетесь выбрать одну ночь в году, когда вы не ложитесь спать за полночь и не превращаетесь в тыкву — пусть это будет канун Нового года", — заключила сомнолог.