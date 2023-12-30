МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Наказание за запуск салютов и фейерверков зависит от региональных ограничений — если запрет полный, то самостоятельно делать этого нельзя никому. Если требования местных властей не столь жесткие, важно правильно выбрать площадку для запуска, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов. В Москве не будет салютов на Новый год, сообщил источник

В Москве и некоторых других регионах власти отменили праздничные фейерверки на Новый год и Рождество. Это объясняется, в том числе, экономией бюджетных средств. Кроме того, на местах нередко действуют законы "О тишине", запрещающие шум после определенного времени, и новогодняя ночь — не исключение.

"Под отменой салютов подразумевается отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. Где-то действует полный запрет на салюты, в том числе, для граждан", — рассказал эксперт.

Чтобы не быть оштрафованными за самостоятельный запуск салюта, необходимо соблюдать ряд правил, одним из которых является правильный выбор локации для запуска фейерверка. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" содержит исчерпывающий перечень ограничений на запуск салютов.

По общим правилам, этого нельзя делать в жилой зоне и в лесах, так как минимальное расстояние в 150 метров от зоны запуска соблюсти невозможно. Без ограничения можно использовать пневматические хлопушки без взрывоопасных веществ.

Как правило, в преддверии новогодних праздников администрации регионов публикуют список адресов площадок, где разрешен самостоятельный запуск фейерверков. В частности, данную информацию можно найти на портале Правительства Москвы, а также на официальном сайте Правительства Московской области, заключил Денисов.