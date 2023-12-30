Аналитик Антонов: в начале года на рубль повлияют факторы давления и поддержки
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В первую праздничную неделю торги на валютном рынке продолжатся, при этом вероятны резкие непредсказуемые движения, обусловленные несколькими факторами, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Курс рубля в последнюю неделю года лихорадило, а перед завершением торговых сессий нацвалюта уверенно вышла в плюс. Причины — волатильность на рынке нефти, налоговый период, предстоящие праздники и объявление о дополнительных продажах валюты с 9 января Банком России.
В целом с начала года рубль подешевел к доллару на 27,3 процента, к евро — на 32,75 процента, к юаню — на 26,25 процента.
"В 2024 году торги на валютном рынке возобновятся 3 января. Поскольку праздники будут длиться до 8 января, то валютный рынок будет низколиквидный. В этот период можно ожидать резкие краткосрочные разнонаправленные движения", — комментирует Антонов.
Торговый диапазон по доллару с середины ноября сформировался между уровней 87,65 и 93,75 рубля, по евро — 96,85-102,5 рубля, юаню — 12,2-13 рублей. Как поведет себя рубль в январе, определить сложно, поскольку на него повлияют как позитивные факторы, так и негативные. Курс будет меняться в зависимости от того, что возьмет верх.
Факторы давления на курс рубля:
- Высокий уровень инфляции, подрывающий покупательную способность национальной валюты;
- Геополитическая напряженность и продолжение санкций, тормозящих экономический рост;
- Нестабильность мировых цен на энергоносители, критически важных для экспортных доходов России;
- Замедление темпов экономического роста и падение объемов экспорта товаров;
- Спекулятивные операции против рубля;
- Возобновление операций ЦБ РФ на валютном рынке при использовании средств ФНБ;
- Сохраняющийся спрос на валюту со стороны импортеров;
Факторы поддержки рубля:
- Обязательная продажа валютной выручки экспортерами;
- Положительное сальдо торгового баланса, обеспечивающее приток валюты в страну;
- Потенциальное смягчение денежно-кредитной политики ведущими мировыми регуляторами (ФРС США и ЕЦБ): это может привести к ослаблению доллара и евро и, как следствие, поддержать рубль;
- Сбалансированная бюджетная политика, поддерживающая финансовую стабильность. У власти и ЦБ достаточно рычагов для стабилизации курса рубля;
- В случае роста цен на нефть и газ значительно улучшается платежный баланс России, сокращается дефицит бюджета;
- Серьезно укрепить позиции рубля могут новые переговоры по деэскалации геополитической напряженности, заключил Антонов.
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