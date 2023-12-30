МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В первую праздничную неделю торги на валютном рынке продолжатся, при этом вероятны резкие непредсказуемые движения, обусловленные несколькими факторами, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Курс рубля в последнюю неделю года лихорадило, а перед завершением торговых сессий нацвалюта уверенно вышла в плюс. Причины — волатильность на рынке нефти, налоговый период, предстоящие праздники и объявление о дополнительных продажах валюты с 9 января Банком России.

В целом с начала года рубль подешевел к доллару на 27,3 процента, к евро — на 32,75 процента, к юаню — на 26,25 процента.

"В 2024 году торги на валютном рынке возобновятся 3 января. Поскольку праздники будут длиться до 8 января, то валютный рынок будет низколиквидный. В этот период можно ожидать резкие краткосрочные разнонаправленные движения", — комментирует Антонов.

Торговый диапазон по доллару с середины ноября сформировался между уровней 87,65 и 93,75 рубля, по евро — 96,85-102,5 рубля, юаню — 12,2-13 рублей. Как поведет себя рубль в январе, определить сложно, поскольку на него повлияют как позитивные факторы, так и негативные. Курс будет меняться в зависимости от того, что возьмет верх.

Факторы давления на курс рубля:

Высокий уровень инфляции, подрывающий покупательную способность национальной валюты;

Геополитическая напряженность и продолжение санкций, тормозящих экономический рост;

Нестабильность мировых цен на энергоносители, критически важных для экспортных доходов России;

Замедление темпов экономического роста и падение объемов экспорта товаров;

Спекулятивные операции против рубля;

Возобновление операций ЦБ РФ на валютном рынке при использовании средств ФНБ;

Сохраняющийся спрос на валюту со стороны импортеров;

Факторы поддержки рубля: