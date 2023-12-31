МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В обществе очередной виток интереса к эзотерике. Гадалки и астрологи переместились в соцсети, карты таро раскладывают онлайн, а гороскопы составляют с помощью искусственного интеллекта. С чем связана эта мода, что побуждает людей платить деньги за иррациональное и, наконец, кто на этом зарабатывает — разбирался "Прайм". Эксперт назвал профессии, которые не сможет заменить ИИ

Сколько стоит стать волшебником

Если времена непростые, кто-то обязательно на этом заработает. Сегодня рынок оккультных услуг не только переживает второе рождение, но и приносит его популяризаторам неплохой доход. Предложений масса — на любой вкус, техническую продвинутость и кошелек. К "классическим" колдунам, астрологам, нумерологам и знахаркам добавились очень популярные в последнее время родологи и тарологи.

Конечно, всему этому сначала надо научиться. И россияне стараются: по данным платформы GetCource, эзотерика и психология стали самым быстрорастущим направлением в онлайн-образовании по итогам 2022 года (рост на15 и 7 процентов соответственно). При этом по большинству традиционных профессий продажи падали.

Аудитория таких курсов выросла в 19 раз, и в октябре 2023 года оборот рынка составил 904 миллиарда рублей, обогнав предложения по финансовой грамотности, уточнила доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Цветкова.

"Обучение "профессии", согласно открытым данным, стоит от пяти до 100 тысяч рублей, в зависимости от раскрученности "школы" и наличия сертификата по окончании", — рассказал преподаватель университета "Синергия" Антон Палюлин.

Узнать судьбу за сто долларов

На Западе индустрия подобных услуг растет давно, и ее доходы уже подсчитаны. По данным исследовательской компании IBISWorld, в 2019 году совокупная выручка отрасли составила 2,2 миллиарда долларов только в США. Рынок там делят между собой почти 100 тысяч частных бизнесов.

Цены разные: от нескольких долларов за возможность скачать онлайн-приложения, чтобы самому поупражняться в предсказаниях, до 100 долларов за расклад таро или индивидуальную консультацию. Одно из самых известных приложений предлагает гороскоп на основе данных NASA. Многие "гуру" продвигают себя в популярных соцсетях, ведут прямые эфиры, постят мемы, дают советы. Раскрыто, насколько вырос спрос на психологов в России

Американцы тратят на это десятки миллионов долларов. Проекты привлекают инвестиции — значит, рынок видит в них потенциал роста. Попутно развивается и сегмент сопутствующих товаров — популярные компании создают маркетплейсы, где продают ароматические палочки, магические кристаллы, сувениры и тематическую одежду. Там можно найти путеводители в мир волшебства и магии, раскраски и наклейки с арканами таро и даже коктейли, подходящие по знаку зодиака.

В России точных данных о доходах предсказателей и расходах их поклонников быть не может, поскольку бизнес не настолько развит, а немалая его часть до сих пор в тени. Появляются и собственные приложения, например, по составлению ежедневного гороскопа. И, конечно, опытные и удачливые специалисты зарабатывают на всем этом приличные деньги. "По запросам на услуги в этой сфере прейскурант колеблется от пяти сотен до 40 тысяч рублей в среднем по рынку", — говорит Цветкова.

Примерный доход не самого раскрученного таролога, согласно исследованию авторов портала Милосердие.Ru, составляет 30-50 тысяч рублей в месяц. Что неплохо для временно безработных, либо находящихся в декретном отпуске. Нумерологи могут зарабатывать от двух до пяти тысяч за консультацию, а верхний прайс (речь обычно идет о советах в сфере бизнеса) составляет до 300 тысяч рублей. Прием у регрессолога (специалиста по гипнозу, который предполагает погружение человека «в прошлые жизни») обойдется от двух до семи тысяч рублей.

Отдать все и быть счастливым

Были случаи, когда гадалкам дарили квартиры, машины и прочие дорогостоящие объекты, но тут речь чаще идет, скорее, о мошенничестве. Считается, что человек готов тратить на магию до 10-15 процентов дохода, как и на консультации психолога. Евростат назвал самые счастливые и несчастные страны Евросоюза

Но в особых обстоятельствах клиент потратит любые деньги в надежде, что гадалка или таролог вытащат их из неприятностей. "Кроме того, часть граждан верит, что, отдав последние сбережения гадалке, они "выровняют свои энергетические потоки" и смогут получить решение проблемы по принципу "спасибо, Боже, что взял деньгами", — говорит Антон Палюлин.

Здесь четко работает принцип: чем дороже, тем лучше. Срабатывает наш внутренний автоматизм восприятия любых товаров: "дешево хорошо не бывает". А услуги магов — это такой же товар, как и любой другой. И сейчас, в силу общего напряжения в мире, спрос на спокойствие, безопасность и защиту огромен. А спрос, как известно, рождает предложение.

"Отсюда и цена этих услуг, которая зачастую вызывает недоумение у людей здравомыслящих. Но нет ничего ценнее и дороже наших иллюзий. И за сохранение их мы готовы отдавать последнее. Ведь не зря существует истина: надежда умирает последней", — говорит психолог Дмитрий Синарев.

Время взрослеть

При этом порой клиенты получают от такого опыта определенную пользу. "Новый угол зрения на проблему, а значит и неожиданные пути решения", — рассуждает психолог Ирина Чайка.

Тем, кто верит в эзотерические способы решения проблем, всевозможные гадалки, маги и шаманы могут помочь по крайней мере снизить тревожность, согласна директор по исследованиям и разработкам КРОС Ксения Касьянова. Но большинству клиентов проще переложить ответственность за свою жизнь на кого-то другого.

"Получив опыт поддержки и ресурсную родительскую фигуру в виде специалиста по эзотерике, человек впадает в зависимость и уже самостоятельно не принимает никаких решений, а ждет, что скажут карты", — объясняет преподаватель Московского государственного психолого- педагогического университета Марина Жиронкина.

Это формирует детскую инфантильную позицию, что заставляет постоянно прибегать к помощи. Но рано или поздно приходит пора взрослеть. Таким способом поддержки, как правило, пользуются люди, не готовые принять вызовы реальности и справляться с ними самостоятельно. Зрелая личность все же делает выбор в пользу саморазвития и опирается на себя в жизненных перипетиях, заключают эксперты.