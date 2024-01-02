МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Новые правила получения водительских удостоверений, новый регламент экзамена и новые штрафы — наступивший год приготовил автомобилистам много сюрпризов. "Прайм" разбирается, что изменится и для кого. Минпромторг уточнил условия "льготной" ставки по утильсбору на автомобили

С 1 апреля вступят в силу поправки в закон "О безопасности дорожного движения". Существенные изменения ждут иностранцев. В конце 1990-х они были обязаны менять национальные права на российские, позже это требование убрали, но постепенно норма возвращается.

С апреля иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признавать недействительными в России через год после получения вида на жительство и гражданства РФ. Срок отсчитывается с момента вступления закона в силу, то есть с 1 апреля 2024 года. Если россиянин получил права за границей, то по истечении одного года с даты въезда в страну документы также придется поменять. Исключение сделают только для граждан России, которые получили права в Белоруссии, и, наоборот, — граждан Белоруссии с российскими правами, которые получили вид на жительство в России.

Во всех случаях придется пройти медкомиссию на права. Водителям легковых автомобилей и мотоциклов придется сдать только теорию, а водителя грузовой категории С придется пройти все стадии получения удостоверения — и переобучение в автошколе, и теоретический, и практический экзамен на вождение.

С апреля граждане, не имеющие как минимум годового стажа управления легковым автомобилем или грузовиком, не смогут претендовать на получение прав категории D. Водителей предупредили, чьи права перестанут действовать с 1 апреля

"Ужесточение допуска водителей к управлению автобусами следует приветствовать, — считает автоэксперт Егор Васильев. — В последнее время все чаще происходят резонансные аварии с пассажирским транспортом. Так что, пристальное внимание к пассажирским перевозкам со стороны государства вполне объяснимо. Особенно с учетом курса на максимальное снижение уровня социального риска на дорогах России".

При этом иностранцы, если они легального находятся в России, могут пользоваться национальными правами. Но им запрещено работать водителями в российских компаниях. А сотрудники посольств и аккредитованных при МИД международных организаций, а также члены их семей, получат российские права автоматически даже без проверки теоретических знаний.

Нет прав на права

С апреля также изменятся требования к претендентам на получение водительского удостоверения. По новым правилам, до экзаменов в ГИБДД не допустят тех, у кого еще не закончился срок лишения прав за "пьяную" езду. Раньше бершь в законе позволяла им такой маневр.

Строже спросят с уклонистов. До экзаменов не допустят тех, кто не явился в военкомат по повестке. Их, к тому же, лишат возможности заменить водительское удостоверение. Кроме того, еще летом вступил в силу приказ МВД, согласно которому военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его.

Еще одна новая деталь: если во время сдачи экзаменов у гражданина истечет срок действия паспорта или медицинской справки, то процесс остановят, пока кандидат не предъявит действующие документы.

Зато сам экзамен станет чуть проще — новые правила подразумевают увеличение разрешенных штрафных баллов с пяти до семи, при наборе которых кандидату выставляется оценка "не сдал". Новый регламент сделает процедуру чуть комфортнее для новичков.

"На самом деле никаких принципиальных послаблений нет. Ведь никто не мешает инспектору так построить процесс сдачи, чтобы отправить кандидата на второй круг. Возможно это просто формальное послабление, имеющее исключительно социальное значение", — рассуждает автоэксперт Васильев.

По его мнению, это никак не скажется на качестве и безопасности вождения. Ведь, с одной стороны, современные авто обладают большим количеством ассистентов активной безопасности, которые старательно сглаживают ошибки водителя. А с другой — в сдаче экзамена, например, до сих пор отсутствует проверка навыка экстренного торможения. А ведь он является одним из важнейших факторов снижения тяжести ДТП.

Средняя скорость и автохлам

Парламент, министерства и ведомства рассматривают и некоторые новые поправки. Например, Минтранс уже подготовил изменения в ПДД, касающиеся введения штрафов за превышение средней скорости. Она рассчитывается по времени, потраченному на путь между несколькими камерами. Штрафы за превышение начали выписывать в 2013 году. Водители исправно оплачивали их до прецедента 2021-го. Тогда Верховный суд решил, что неправомерно указывать участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места совершения нарушения. Россиянам дали совет, как двигаться по заснеженной дороге

Поскольку такое нарушение носит "длящийся характер" (водителю нужно проехать немалый участок пути от одной камеры до другой), местом его совершения предложено определить точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено нарушение, указывает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Но до вступления нормы в силу необходимо решить, по какой методике ее фиксировать — одним аппаратным комплексом или двумя разными, но с синхронизированными камерами.

Также в КоАП важно закрепить понятие места и времени совершения правонарушения. Без этого имевшиеся правовые недоработки устранены не будут, указывает специалист. Пока полной ясности по предложенным Минтрансом правовым конструкциям нет.

В поправках в КоАП обсуждали и санкции за "автохлам", — так называют брошенные во дворах и на улицах и иных дорогах, транспортные средства. Такая забывчивость может обойтись владельцу в три тысячи рублей. К автохламу вдобавок могут отнести машины, у которых отсутствуют предусмотренные заводом-изготовителем конструкции: капот, дверь, замки и прочее.

Обсуждают и новые штрафы для электросамокатчиков, водителей электровелосипедов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий законопроект подготовлен, например, в Совете Федерации. Согласно ему, игнорирование требований инспектора ГИБДД остановиться или отказ от медосвидетельствования может обойтись нарушителю в 30 тысяч рублей. Столько же — если алкотестер покажет, что водитель СИМ был нетрезв.

За оставление места ДТП самокатчика смогут оштрафовать на пять тысяч рублей, а за езду на самокате вдвоем, если он для этого не предназначен, выписать протокол на три тысячи. Перевозка на необорудованном устройстве ребенка может обойтись в пять тысяч рублей.

"В целом, в 2024 году либерализации административного законодательства в сфере нарушения правил дорожного движения, ожидать не стоит", — подытожил заслуженный юрист России Иван Соловьев.