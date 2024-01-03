МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Для распознавания поддельных видео и аудио, есть специальный софт, но можно это сделать и самостоятельно. На какие детали стоит обратить внимание, агентству "Прайм" рассказал ведущий консультант по информационной безопасности R-Vision Евгений Гуляев. Россиян начали обманывать при помощи искусственного интеллекта

"В первую очередь, качество изображения. Зачастую такие видео имеют низкое разрешение, чтобы скрыть возможные дефекты. Кроме того, пристальнее вглядитесь в очертания лица, цвет кожи и волос. Движение глаз и частота морганий могут быть неестественными", — привел пример специалист.

Для защиты от голосовых дипфейков необходимо обращать внимание на качество звука и темп речи. Сгенерированный голос может быть безэмоциональным или, наоборот, слишком экспрессивным. Если у вас появились сомнения в правдоподобности звонка, положите трубку и перезвоните самостоятельно абоненту или в организацию, от которой вам звонят по другому каналу связи, чтобы не попасться на уловку, советует Гуляев.

Нередко хакеры создают фейковые видеоролики с участием известных предпринимателей или лидеров мнений, в которых они могут предлагать перейти по ссылке на свои курсы или розыгрыш призов. Но за этим видео стоит злоумышленник, и его цель — выманить деньги. Поэтому ссылка может вести на вредоносный сайт. Эффективная борьба с такими мошенническими схемами требует постоянного улучшения технологий обнаружения и предупреждения, а также повышения уровня цифровой грамотности пользователей, заключил Гуляев.