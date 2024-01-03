МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. С нового года вырастут зарплаты, пенсии, выплаты и социальные пособия, но сможет ли их рост скомпенсировать реальную инфляцию, которую ощущает население, разбирался "Прайм". Работающим пенсионерам в России могут повысить пенсии

Пенсии и зарплаты

С 1 января на 7,5 процента будут проиндексированы страховые пенсии. Российские пенсионеры начнут получать в среднем на 1,6 тысячи рублей больше. Средний размер страховой пенсии вырастет до 23,4 тысячи рублей. С 1 апреля также на 7,5 процента вырастут социальные пенсии. Пенсии военных планируют увеличить в октябре.

Кроме того, с 1 января практически на десять рублей вырастет стоимость одного пенсионного коэффициента — до 133,05 рублей. Тем, кто выходит на пенсию в 2024 году для получения страховой пенсии необходимо иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионных балла.

С начала года на 9,8 процента будет проиндексирована оплата труда работников учреждений здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки. Зарплата остальных сотрудников бюджетной сферы с 1 октября вырастет предположительно на 4,5 процента. Этот показатель привязан к официальной инфляции и, возможно, еще будет пересматриваться.

МРОТ

В первый день 2024 года на 18,5 процента — до 19,242 рублей вырастет МРОТ. По словам эксперта по социально-экономической политике Александры Тищенко, это рекордный показатель за последние годы. Она напомнила, что МРОТ определяет не только размер минимально допустимой заработной платы, но также используется при расчете больничных, пособий по беременности и родам и других социальных выплат.

"Например, МРОТ учитывается при расчете выплат по временной нетрудоспособности, если в предыдущие два года человек нигде не работал, при расчете декретных выплат индивидуальным предпринимателям", — пояснила Тищенко. По ее мнению, ежегодная индексация заработных плат и пенсий вряд ли сможет компенсировать реальную инфляцию, которую ощущает население. В России выросло число работников с зарплатой от миллиона рублей

По данным Росстата на конец года инфляция составит 7,6 процента. "Тем не менее, граждане видят ситуацию иначе, говоря об уровне 15-20 процентов. Это совершенно неудивительно, ведь официальная инфляция рассчитывается исходя из потребительской корзины, а это минимальный набор товаров и услуг, необходимых человеку, грубо говоря, для выживания. Поэтому для многих рост цен на привычные продукты питания и товары может оказаться далеко за пределами официального", — считает эксперт.

Детские выплаты

Кроме повышения пенсий и зарплат, новый год принесет некоторые положительные изменения для родителей. С 1 января женщины смогут досрочно выходить на работу из декретного отпуска, сохранив в полном объеме пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Также это право будет распространяться на любого члена семьи, который вместо матери находится в отпуске по уходу за ребенком. Например, на работающих отца, бабушку.

С этой же даты сохранить пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей смогут родители, работающие на условиях частичной занятости, а не только неработающие, отметила Тищенко.

С 1 февраля вырастут многие выплаты и пособия, связанные с рождением и воспитанием детей. Так, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 48 процентов, до без малого 50 тысяч рублей. Названы "женские" выплаты, которые вырастут с 2024 года

Кроме того, в полтора раза будет проиндексировано пособие по беременности и родам — до 565 562 рублей за 140 календарных дней. Малоимущие семьи могут рассчитывать и на другие льготы, которые с 2024 года тоже будут повышены.

Маткапитал

Материнский капитал с 1 февраля тоже будет проиндексирован — он составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысячи рублей на второго. Ежегодно индексируется не только сумма материнского капитала, но и остаток неиспользованных средств. Поэтому можно не бояться, что деньги "съест" инфляция.

При этом правила выплаты маткапитала ужесточаются — право на него будут иметь граждане России, если их ребенок является гражданином России по рождению. Ранее в законе этого прописано не было, так же как необходимости гражданства РФ для родителей на момент рождения ребенка.

Направлять средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии смогут не только женщины, но и мужчины. Стать получателем материнского капитала отец может в том случае, если мать ребенка или детей умерла, лишена родительских прав, совершила умышленное преступление против своего ребенка. Также это возможно, если мужчина — единственный усыновитель несовершеннолетнего ребенка.