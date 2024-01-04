МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. При покупке квартиры важно произвести комплексную проверку как самого помещения, так и продавца. Основные признаки рискованной сделки агентству "Прайм" назвал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Главное, на что следует обратить внимание — дисконт. "Низкая цена (более 15% по сравнению с рыночной стоимостью) свидетельствует о том, что с квартирой не все в порядке", — предупреждает Данилов. Либо у нее есть изъяны, на ликвидацию которых понадобятся дополнительные вложения, либо — что случается не так уж редко — пользоваться жильем вовсе не получится.

Еще один признак — зарегистрированные обременения. "Переход права собственности на квартиру не отменит право залога, а значит, в случае неисполнения обязательств перед залогодержателем на квартиру может быть обращено взыскание", — поясняет адвокат. Чтобы убедиться в отсутствии обременений и прав третьих лиц, перед сделкой следует изучить выписку из ЕГРН.

Помимо этого, покупателю необходимо запросить через продавца архивную выписку из домовой книги и уточнить вопрос о зарегистрированных лицах во время приватизации. В некоторых ситуациях даже выписка несовершеннолетнего до приватизации не отменяет его права впоследствии оспорить сделку.

К другим факторам риска относятся:

нахождение квартиры в собственности продавца менее трех лет — именно такой срок закон устанавливает для оспаривания многих сделок;

нахождение продавца в браке на момент приобретения им квартиры и отсутствие решения о разделе совместно нажитого имущества после расторжения брака. В этом случае юрист советует обязательно получить согласие супруга продавца на заключение сделки. Альтернативой может являться брачный договор;

приобретение продавцом квартиры на средства материнского капитала.

Сам продавец тоже может внушать сомнения — вот несколько примеров: