МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Товары и услуги в январе продолжат дорожать. Стремясь компенсировать издержки, производители начнут переписывать прайс-листы, а ретейлеры — ценники. Каких товаров и услуг это коснется, разбирался "Прайма". Роковые яйца и рекордные санкции. Названы главные события в экономике

Цены растут как на дрожжах

Не успели россияне смириться с традиционным декабрьским подорожанием (а кое-где порадоваться предновогодним скидкам и распродажам), как в СМИ появилась информация об очередном скачке цен. По данным "Коммерсанта", с января производители и дистрибьюторы могут на 5-20 процентов повысить цены на широкий ассортимент товаров — от молочной продукции, кофе и риса до кондитерских изделий.

Это объясняется многими факторами, но эксперты выделяют два ключевых — удорожание импорта из-за валютных курсов и сложности с логистикой. Курс доллара к рублю прибавил за год почти 30 процентов, а ключевая ставка ЦБ выросла с 8,5 до 16 процентов. Это влияет на так называемый критический импорт — то, что мы не можем производить сами, например, бананы и ананасы.

Логистика значительно подорожала из-за необходимости обновления автопарка и платы за аренду складов. Нехватка автотранспорта вынуждает перевозчиков повышать тарифы внутри страны. Так, доставка груза из Москвы в Санкт-Петербург с марта по декабрь 2023 года подорожала на 50 процентов.

Одна из объективных причин роста цен — острый дефицит кадров. "Компании стремятся увеличить зарплаты, чтобы переманить дефицитных специалистов у конкурентов", — отметил Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова. Россиянам рассказали, на сколько подорожал новогодний стол за 2023 год

К внешним обстоятельствам относят рост цен на мировом рынке из-за неурожая, как в случае с рисом, какао и кофе. Внутри России сырье тоже дорожает — только пшеница в опте за год выросла в цене на 12 процентов, растительное масло — на 13 процентов. Производители жалуются также на удорожание упаковки и рост акцизов (в случае вина и табачных изделий).

Поставщики против ретейлеров

Ретейлеры уверяют, что тщательно рассматривают каждое обращение производителей и поставщиков и пытаются либо сдержать подорожание, либо растянуть процесс во времени.

Поставщики же утверждают, что оперативная коррекция цен необходима вслед за объективными реалиями. "Это обеспечит наличие товара на полке и сделает рост минимальным. А когда возможно — позволит снизить цену, как сегодня происходит с гречневой крупой", — уверен зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.

По его словам, производители оказываются в тисках: с одной стороны, издержки неуклонно растут, с другой — отпускные цены повысить невозможно. Между тем, торговые сети еще ни разу с начала пандемии не снижали свои наценки.

Эти разногласия не отменяют главного — в первой половине января тренд на всеобщий рост цен продолжится. В праздники многие получают зарплаты и премии, совершают отложенные покупки. А вот во второй половине месяца обычно наступает потребительская пауза — деньги закончились, все доедают салаты. Рост цен может затронуть лишь отдельные группы товаров и услуг — ремонт и строительство, фитнес, образование, медицина, красота и здоровье.

"Начало года — хороший повод пересмотреть прайс-листы и убрать праздничные скидки", — пояснил завкафедрой маркетинга экономического факультета РУДН Александр Зобов.

Некоторые поставщики непродовольственных товаров к моменту выхода из праздников тоже приурочат обновленные с учетом инфляционных ожиданий, валютных курсов и сезонных колебаний спроса прайс-листы.

В феврале может подорожать плодоовощная продукция: к этому моменту запасы в хранилищах подходят к концу, и Россия переходит на импорт, который зависит от валютных курсов, рассказал директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономику Георгий Остапкович. "Лишь к маю появится собственная ранняя зелень и овощи, тогда возможна некоторая коррекция по ценам" — говорит он. ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц

Первые среди равных

Однако некоторые товары продолжат дорожать опережающими темпами — 30-50 процентов год к году. В прошлом году так было с совершенно обычными продуктами — яйцами, помидорами, курятиной. Какие товары принесут сюрпризы в 2024-м, остается только гадать. Это может быть, например, молочная продукция, рассуждает Остапкович.

В таких случаях сказывается повышение спроса. Например, яйца начали покупать как сравнительно дешевую замену подорожавшему мясу, вот цены и скакнули вверх. По прогнозу Рамазанова, правительству удастся стабилизировать ситуацию с яйцом и мясом птицы в течение января. А вот подорожание говядины и молочных продуктов окажется более стойким.

В любом случае, для скачка цены должен сложиться "идеальный шторм", то есть, совпасть сразу несколько факторов. Среди них и курс рубля, и рост издержек, и нарастание денежной массы — зарплаты на многих производствах повышают, и эти деньги приходят в экономику. Как показывает статистика, реальные доходы все-таки растут, особенно в промышленности. Производители и продавцы это видят и увеличивают цены просто "за компанию". Винодел раскрыла, закончится ли в России вино дешевле 700 рублей

Ползучая инфляция

Так или иначе, в наступившем году нам не грозит гиперинфляция, и даже галопирующая инфляция, когда цены скачут буквально на глазах, уверены эксперты. А вот умеренная ползучая инфляция в рамках 10-15 процентов годовых весьма вероятна. Ее замедление возможно во втором полугодии, когда Банк России может начать цикл снижения ключевой ставки. Но тут могут вмешаться и другие факторы, которые пока сложно предугадать.

Пока правительство и Центробанк пытаются ограничить рост цен в основном чисто экономическими рычагами. В отраслях, которые обеспечены внутренними ресурсами, власти могут использовать интервенции по отдельным базовым видам сырья, тарифное регулирование, льготное кредитование и прочее.

"Однако применение только государственного регулирования стабилизирует рынок на короткий период. Для стабильности целесообразно использовать взвешенный подход, предполагающий сочетание с рыночными механизмами", — полагает Рамазанов.

Но рынок сам по себе не регулирует цены — если складываются предпосылки для их роста, они будут расти. Ограничивать их административными методами бессмысленно — бизнес заложит убытки в цену других товаров. Тотальное же сдерживание цен приведет к сокращению производства и дефициту. Другое дело — контроль за монополиями и недопущение сговоров: это может дать определенный результат.

Параллельно следует работать над увеличением доходов населения и помогать низкодоходным гражданам, например, с помощью продуктовых карточек. Они уже много десятилетий успешно существуют в США и снимают инфляционный навес. В этом случае рост цен на яйца или молоко не так чувствительно бьет по бедным — ведь государство его компенсирует.