МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Минувший год оказался удачным для российских инвесторов. Чего ожидать от рынка акций в 2024 году, какие секторы будут в плюсе, и кто в итоге окажется фаворитом, читайте в материале "Прайма". Карты, ведьмы, нейросеть: кто и сколько зарабатывает на страхах россиян

В декабре индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR (IMOEX + дивиденды) показывал чуть меньше 50 процентов, а американский индекс S&P500 в рублевом эквиваленте — чуть более 50 процентов.

"Еще в начале года вряд ли кто-то рассчитывал на такой рост", — замечает управляющий стратегией Abtrust ИК "Риком-Траст" Алексей Бачеров.

По его оценкам, такой результат оказался даже лучше предполагаемого статистикой. Между тем, высокие темпы роста в 2023 году уменьшают потенциал следующих лет. Так что в 2024-м мы вполне можем увидеть рост только в 12-17 процентов.

Драйверы и риски

Одно из препятствий — высокая ключевая ставка. Она уже либо достигла максимума, либо близка к нему. Однако во втором полугодии ставки могут начать постепенно снижаться вместе с замедлением рублевой инфляции.

По мнению начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина, до конца второго квартала предполагается затишье. "По итогам нашего опроса розничных инвесторов более 40 процентов планируют перевести 20 процентов и более своих вложений из акций в облигации или депозиты", — говорит он. Положительным драйвером снижение ставок станет ближе к концу следующего года. Тогда же прибавится поддержка от дивидендов.

Портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова сохраняет в целом умеренно-позитивный взгляд на российский фондовый рынок-2024. В базовом сценарии она оценивает потенциал роста рынка в 20-25 процентов от текущих уровней, но картину могут подпортить негативные события.

По мере адаптации рынков к новым условиям финансист ожидает возврата к растущему тренду. Вероятно, ЦБ достигнет успеха в контроле над инфляцией и приступит к снижению ключевой ставки во второй половине года — до того, как это отразится на ставках долгосрочных долговых инструментов.

Важными драйверами роста рынка являются низкая оценка акций и сравнительно высокая дивидендная доходность. "Отчасти низкая оценка обусловлена новыми характеристиками отечественного рынка, прежде всего, его изолированностью", — указывает Симонова. Впрочем, изоляция ограничивает не только приток средств на рынок от нерезидентов, но и отток средств внутренних инвесторов, увеличивая их потенциал.

В целом динамика монетарной политики и рынков в России будет совпадать с мировой. Там Федрезерв США готовится перейти к фазе смягчения, а рынки реагируют с опережением. Нечто подобное будет происходить и у нас.

Безусловно, актуальным для российского рынка остаются геополитические риски. "В случае их снижения прогноз роста, может быть, даже превышен", — говорит Симонова.

Частный инвестор

В 2024 году важную роль на российском рынке продолжит играть частный инвестор. Доля частников в обороте акций, по оценкам Карпунина, составляет 76 процентов.

О том же говорят данные Мосбиржи. В ноябре число физических лиц, имеющих на бирже брокерские счета, достигло 29,2 миллионов (+5,8 миллионов с начала года), ими было открыто 50,9 миллионов счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,7 миллиона частных инвесторов.

Несмотря на внушительный прирост, доля активных розничных инвесторов от общего числа экономически активного населения по-прежнему ниже 5 процентов. Для сравнения, в США в 2023 году 61 процент взрослого населения инвестировали в фондовый рынок. Доллар по 120: риск, который недооценили

В 2024 году приток частников на биржу продолжится. Потенциал российского внутреннего рынка пока велик, и он постепенно будет раскрываться, уверены эксперты.

Богатый на дивиденды год

Важным фактором поддержки в наступившем году окажутся дивиденды и их последующее реинвестирование в ценные бумаги.

Тенденция возвращения к выплате дивидендов продолжится, как благодаря большей открытости, так и за счет редомициляции — переезда ряда компаний из иностранной юрисдикции в российскую, поясняет Симонова.

"По сравнению с прошлыми кварталами мы уже сейчас видим повышение прозрачности эмитентов с раскрытием отчетности", — согласен Карпунин.

Компании, делившиеся прибылью в прошлом году, продолжат это делать. Среди щедрых игроков — представители нефтегазового, финансового, химического сектора.

По мнению начальника управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрия Александрова, дивидендные выплаты, которыми будет богат 2024 год, должны поддержать котировки, а снижение ставок частично поспособствует перетоку ликвидности в акции из сегмента облигаций.

Фавориты рынка

На рынке акций, cкорее всего, продолжится тренд на первичные размещения новых эмитентов, особенно средней капитализации, с известными брендами, что, по мнению Александрова, может хорошо поддержать интерес инвесторов.

Успех отдельных направлений будет зависеть от санкций и состояния мировой экономики. По-прежнему неплохо выглядит нефтегазовый сектор. "Здесь наши фавориты — "Лукойл", "Татнефть", "Транснефть", "Новатэк", что поддерживается долгосрочным позитивным прогнозом по ценам на нефть, а также наличием у компаний индивидуальных драйверов роста", — перечисляет Симонова. Все по сто. Почему даже дорогая нефть не поможет рублю в 2024 году

Привлекательны банковские акции Сбера (рост прибыли, дивиденды) и TCS Group (рост, редомициляция).

Новым фаворитом рынка может стать металлургический сектор благодаря потенциальному возврату к дивидендным выплатам на фоне восстановления цен на товарных рынках. Речь идет о компаниях "Северсталь", НЛМК, а также о золотодобывающих структурах.

Кроме того, в 2024 году привлекательным останется сектор информационных технологий. Яндекс, HeadHunter, Ozon, вероятно, определятся со схемами переезда в Россию, что снимет фактор неопределенности, оказывающий давление на цену акций.

Бенефициарами ухода с рынка иностранных конкурентов являются ГК Астра и Positive Technologies. И эта тенденция "сохранит свой положительный импульс еще в течение нескольких лет", считает Татьяна Симонова.

Кроме того, эксперты обращают внимание на потребительский сектор, который в текущем году отставал от рынка, но в 2024-м может восстановить темпы роста.