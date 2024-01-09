МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В первую рабочую неделю торгов после праздников рубль может оставаться волатильным на фоне по-прежнему низколиквидного рынка, однако в течение месяца он должен закрепиться в районе 90 за доллар, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Аналитик назвал день, когда рубль рванет вверх

"По нашим ожиданиям, в первую рабочую неделю января курс рубля к доллару может двигаться в диапазоне 90,5-92,5", — прогнозирует он.

Экономическая и инвестиционная активность в России в ближайшие дни будет постепенно восстанавливаться после праздников, ликвидность на валютном рынке краткосрочно может оставаться относительно невысокой. При такой конъюнктуре волатильность внутри диапазона, как и в межпраздничный период, может периодически увеличиваться — возможны импульсы как выше отметки 92, так и ближе к 90.

Фундаментально на стороне рубля продолжают играть жесткая денежно-кредитная политика, эффект от которой для российской валюты достигнет пика в I квартале, а также временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки. Помочь может также анонсированный рост объемов продаж Центробанком валюты в первом полугодии 2024 года.

В то же время спад цен на нефть конца осени-начала зимы 2023 года с временным лагом транслируется в сокращение объемов поступающей в страну валютной выручки. Локально Brent также несет потери, отходя все ниже под 80 долларов за баррель. Помимо опасений за мировой топливный спрос в 2024 году и решений Саудовской Аравии снизить поставочные цены для Азии на 1,5-2 доллара за баррель, на котировки черного золота давит усиление доллара. Это касается и прочих валют. После просадки конца декабря индекс доллара DXY вернулся к 102 п.

"В базовом сценарии к концу января мы ожидаем закрепления доллара у отметки 90 рублей", — отметил аналитик. Ситуация может измениться в случае возникновения форс-мажорных факторов разного свойства — от геополитики до внеплановых решений регуляторов.