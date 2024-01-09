МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс доллара может резко укрепиться уже к середине января до уровня 93,8 рубля в случае усиления активности импортеров, рассказал агентству "Прайм" аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Инвестстратег объяснил, что ждет рубль до конца января

По его словам, объем импортных операций после новогодних праздников всегда низок, однако во второй половине месяца возможно его резкое увеличение. Как следствие, рост импорта может увеличить спрос на валюту и ослабление позиций рубля.

Однако оснований ожидать серьезного падения нет — в пользу нацвалюты играют фундаментальные факторы, в частности, сохранение стабильных цен на нефть в диапазоне 75-78 долларов за баррель. В прошлом году цены не опускались ниже 71,45 долларов за баррель, этот уровень может стать поддержкой и сейчас.

При этом на торгах во вторник — первый рабочий день в России после праздников — доллар опустился ниже 90 рублей впервые в начавшемся году. В пользу нацвалюты играет возвращение на рынок экспортеров, обязанных продавать основной объем валютной выручки, а также решение Банка России увеличить нетто-продажи валюты для своих операций.