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Аналитик допустил резкий скачок доллара в течение недели
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Курс доллара может резко укрепиться уже к середине января до уровня 93,8 рубля в случае усиления активности импортеров, рассказал агентству "Прайм" аналитик компании BitRiver... ПРАЙМ, 09.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс доллара может резко укрепиться уже к середине января до уровня 93,8 рубля в случае усиления активности импортеров, рассказал агентству "Прайм" аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.
По его словам, объем импортных операций после новогодних праздников всегда низок, однако во второй половине месяца возможно его резкое увеличение. Как следствие, рост импорта может увеличить спрос на валюту и ослабление позиций рубля.
Однако оснований ожидать серьезного падения нет — в пользу нацвалюты играют фундаментальные факторы, в частности, сохранение стабильных цен на нефть в диапазоне 75-78 долларов за баррель. В прошлом году цены не опускались ниже 71,45 долларов за баррель, этот уровень может стать поддержкой и сейчас.
При этом на торгах во вторник — первый рабочий день в России после праздников — доллар опустился ниже 90 рублей впервые в начавшемся году. В пользу нацвалюты играет возвращение на рынок экспортеров, обязанных продавать основной объем валютной выручки, а также решение Банка России увеличить нетто-продажи валюты для своих операций.