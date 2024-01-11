МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. При перепаде температур могут возникнуть проблемы с системами ЖКХ, в которых применялись низкокачественные материалы или отсутствовало грамотное техническое обслуживание, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Евгений Гашо. В Госдуме назвали причину роста числа аварий в ЖКХ

"Чтобы предотвратить разрыв труб и проблемы с эффективностью системы отопления, важно правильно проектировать и обслуживать системы ЖКХ, устанавливать изоляцию и использовать материалы, устойчивые к перепадам температур. Следует регулярно проверять, есть ли утечки или другие повреждения", — говорит специалист.

Перепад температур не грозит инфраструктуре, спроектированной и изготовленной по всем правилам и стандартам. "Качественно выполненные системы водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования воздуха, могут прослужить десятилетиями", — пояснил Гашо.

По его словам, раньше использовали специальную сталь для труб отопления. Ее срок износа исчислялся десятилетиями. Сейчас на рынке применяют трубы ППУ (с пенополиуретановой изоляцией), а также трубы ППМ (с пенополимерминеральной изоляцией). Производители отечественные, заводов на территории России большое количество.

В начале января в нескольких регионах из-за аварий коммунальных систем тысячи человек остались без отопления, света и воды. Проблемы до сих пор не устранены полностью. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в системе ЖКХ есть ветхое оборудование, программа модернизации будет продолжена.

По расчетам Минстроя, в стране требует замены треть сетей теплоснабжения, более 45 процентов сетей водоотведения, свыше 43 процентов сетей водоснабжения. В общей сложности на модернизацию потребуется 4,6 триллиона рублей.