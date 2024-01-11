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Определено, кому государство увеличит выплаты с февраля
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С 1 февраля пособие по безработице будет индексироваться ежегодно. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими... ПРАЙМ, 11.01.2024
эксклюзив, экономика, новости, людмила иванова-швец, пособия по безработице, соцвыплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля пособие по безработице будет индексироваться ежегодно. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, в отличие от остальных социальных выплат пособия по безработице не индексировались ежегодно. Это материальная помощь от государства для граждан, оставшихся без работы. Они регулировались законом "О занятости", где были прописаны размер (в процентах от средней зарплаты) и условия выплаты. Но в старой редакции индексация не была определена.
Новая редакция закона, вступившая в силу в этом году, предусматривает ежегодный порядок индексации пособий с учетом роста потребительских цен.
"Но стоит отметить, что пособие по безработице кратковременное в отличие от других социальных выплат. Его цель — поддержка граждан на период поиска работы или прохождения обучения", — подчеркнула экономист. Оно назначается максимум на 12 месяцев и постепенно его размер сокращается.
Минимальный размер пособия по безработице в 2023 году составлял 1500 рублей, максимальный — 12792 рубля в месяц.