МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Банки стремятся привлечь клиентов как можно более выгодными новогодними депозитами, но далеко не все эти предложения действительно помогут заработать. В каком случае слишком высокие ставки должны насторожить, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Биржи идут в отрыв. Куда и зачем вкладывать деньги в новом году

В этом году новогодних предложений от банков сравнительно немного. Дело в том, что ставки по вкладам и так высокие, и люди активно несут туда деньги.

"Но задача конкретного банка — сделать так, чтобы деньги принесли именно к ним, а не к конкурентам, поэтому они предлагают еще большую выгоду. Иногда это десятые доли процента. Тем не менее, для клиента это может стать решающим фактором", — отметил он.

Однако в некоторых случаях слишком привлекательные условия от кредитной организации должны насторожить клиента. "Надо трезво оценивать ситуацию и отдавать себе отчет, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому, если вам предлагаю ставку сильно выше, чем в среднем по рынку, то есть либо какие-то условия, либо это мошенники", — предупредил Гусятников.

Важно с максимальным вниманием прочитать договор, обращая внимание на все условия, особенно на сноски, уточнения и то, что написано мелким шрифтом. Бывает, что "сказочные" предложения распространяются не на всех клиентов, а лишь на избранных. Это либо отобранные случайным образом счастливчики (формат лотереи), либо участники зарплатных программ, либо премиальные клиенты. Для всех прочих — то есть, большинства — ставка окажется стандартной по рынку.

Иногда под максимальный процент можно положить деньги лишь на заведомо невыгодных условиях, например, их нельзя забрать до истечения срока действия вклада. Если вам обещают повышенную (свыше 20 процентов годовых) доходность без подобных оговорок, то это серьезный повод насторожиться. Такие предложения делают только мошенники, заключил юрист.