МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Все факторы сложились в пользу того, что рубль на предстоящей неделе продолжит укрепление. Если не вмешаются геополитические риски, доллар может ослабеть до 86 рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

Прежде всего, нацвалюту поддерживает рост цен на нефть. Технический анализ указывает на возможное движение цен в район 81-83 доллара в случае уверенного прохождения уровня 79,50 долларов за баррель. Пока этого сделать не удалось из-за роста запасов нефти в США и опасений замедления мировой экономики. Но геополитические риски и снижение индекса доллара продолжают оказывать поддержку рынку.

Кроме того, после новогодних праздников снизился спрос на валюту, а продажи экспортерами увеличились. Дополнительную поддержку рублю оказывали продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила на фоне ожидаемого роста нефтегазовых доходов бюджета.

К ЦБ присоединяется Минфин — на фоне снижения нефтегазовых доходов в декабре с 15 января по 6 февраля министерство будет продавать на 4,1 миллиарда рублей валюты ежедневно. Однако небольшие объемы интервенций по сравнению со средним дневным оборотом валютного рынка (3% операций) не окажут заметного влияния на курс.

Дальнейшая динамика будет во многом зависеть от ситуации на нефтяном рынке и геополитических рисков. Учитывая приближающийся налоговый период и вероятный рост цен на нефть выше 80 долларов, то можно предположить, что пара доллар/рубль способна прорваться к уровню 86 рублей. Ноябрьский минимум 2023 года 87,66 — последняя поддержка на пути к нему.

По евро увеличилась вероятность падения до 95,77 рубля. Если индекс доллара будет падать, то уровень, скорее всего, устоит. Если по индексу доллара начнется восстановление, то к концу следующей недели можно увидеть ослабление евро к рублю до 94,50 рубля. Поскольку Минфин и ЦБ увеличат продажи валюты, то по паре юань/рубль ожидаем умеренного продвижения в сторону уровня 11,95 рубля.

Из новостей можно выделить китайскую статистику: ВВП за четвертый квартал, объем промышленного производства и безработица за декабрь 2023 года. Хорошие данные могут оказать сильное влияние на нефтяной рынок. Это позволит ценам на нефть превысить уровень 80 долларов за баррель и сильнее укрепить рубль.