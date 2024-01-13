Аналитик Антонов: если не помешают, рубль сможет укрепиться до 86 за доллар
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Все факторы сложились в пользу того, что рубль на предстоящей неделе продолжит укрепление. Если не вмешаются геополитические риски, доллар может ослабеть до 86 рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Прежде всего, нацвалюту поддерживает рост цен на нефть. Технический анализ указывает на возможное движение цен в район 81-83 доллара в случае уверенного прохождения уровня 79,50 долларов за баррель. Пока этого сделать не удалось из-за роста запасов нефти в США и опасений замедления мировой экономики. Но геополитические риски и снижение индекса доллара продолжают оказывать поддержку рынку.
Кроме того, после новогодних праздников снизился спрос на валюту, а продажи экспортерами увеличились. Дополнительную поддержку рублю оказывали продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила на фоне ожидаемого роста нефтегазовых доходов бюджета.
К ЦБ присоединяется Минфин — на фоне снижения нефтегазовых доходов в декабре с 15 января по 6 февраля министерство будет продавать на 4,1 миллиарда рублей валюты ежедневно. Однако небольшие объемы интервенций по сравнению со средним дневным оборотом валютного рынка (3% операций) не окажут заметного влияния на курс.
Дальнейшая динамика будет во многом зависеть от ситуации на нефтяном рынке и геополитических рисков. Учитывая приближающийся налоговый период и вероятный рост цен на нефть выше 80 долларов, то можно предположить, что пара доллар/рубль способна прорваться к уровню 86 рублей. Ноябрьский минимум 2023 года 87,66 — последняя поддержка на пути к нему.
По евро увеличилась вероятность падения до 95,77 рубля. Если индекс доллара будет падать, то уровень, скорее всего, устоит. Если по индексу доллара начнется восстановление, то к концу следующей недели можно увидеть ослабление евро к рублю до 94,50 рубля. Поскольку Минфин и ЦБ увеличат продажи валюты, то по паре юань/рубль ожидаем умеренного продвижения в сторону уровня 11,95 рубля.
Из новостей можно выделить китайскую статистику: ВВП за четвертый квартал, объем промышленного производства и безработица за декабрь 2023 года. Хорошие данные могут оказать сильное влияние на нефтяной рынок. Это позволит ценам на нефть превысить уровень 80 долларов за баррель и сильнее укрепить рубль.
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