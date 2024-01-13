МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Злоумышленники начали генерировать поддельные голосовые сообщения с помощью искусственного интеллекта. Они используют аудиосообщения, которые прежде оставлял пользователь мессенджера или соцсети, а затем вымогают деньги у его родных и знакомых. Как этому противостоять, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Раскрыта главная особенность отечественного "антишпионского" смартфона

По его словам, мошенники начали использовать нейросети для получения доступа к чужим счетам относительно недавно. "Сначала ИИ использовали в текстовом формате в виде чат-ботов для массовой рассылки потенциальным жертвам. Но сейчас нейросети генерируют не только голос по образцу его владельца, но и создают видео, в которых якобы снимался человек — дипфейки", — поясняет специалист.

В новой схеме мошенничества на основе аудиосообщений в мессенджерах и социальных сетях вымогатели для убедительности используют комплекс данных: голосовые сообщения, созданные из нарезок аудиофайлов владельца аккаунта или сгенерированные ИИ, данные паспорта и поддельные банковские карты.

"Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый, особенно если он хочет помочь другу и у него есть такая возможность. Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии. Поэтому распространение информации о новом виде мошенничества — тоже эффективный способ борьбы с ним", — считает эксперт.

Искусственный интеллект при этом помогает и бороться со злоумышленниками — в соцсетях подобные сообщения часто не доходят до адресатов, так как их сразу блокируют специальные алгоритмы. В остальном, как полагает Закарян, нужно продолжать выполнять правила информационной и финансовой безопасности. В первую очередь необходимо снизить вероятность взлома аккаунта за счет установки двухфакторной аутентификации и сложного пароля. Разработчик назвал новый способ защитить личные данные от взлома

И, конечно, если вы решили откликнуться на просьбу знакомого и помочь ему, нужно убедиться, что просьба действительно исходит от него. Для этого достаточно позвонить. Так вы сможете гарантированно избежать потери денег. К счастью, мошенникам не всегда удается добиться цели таким образом, в том числе и потому что не все пользователи записывают голосовые сообщения. Но отказываться от этого сервиса полностью не стоит, уверен эксперт.

"Лучше не передавать таким образом важную информацию, а через некоторое время удалять сообщения. Тогда у мошенников просто не будет материала для создания подделки с использованием голоса ничего не подозревающего пользователя", — заключил эксперт.