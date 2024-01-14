МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Новогодних и рождественских распродаж в прошедшие праздники было заметно меньше, а некоторые категории товаров вообще не удешевили. С чем это связано и осталась ли возможность купить нужное со скидкой — в материале "Прайм". Раскрыто, что искали россияне в ноябрьские распродажи

Почему "суперсейл" сдувается

Традиционные новогодние распродажи в этом году прошли в усеченном формате — многие покупатели расстроились из-за малого размера скидок, которые к тому же затронули лишь отдельные позиции или неходовые размеры. Электроника и бытовая техника почти не падали в цене, не было акций на мебель, товары для дома, аксессуары и украшения. Автодилеры и вовсе отказались от рождественских скидок.

Это связано с целым рядом причин, главная из которых — инфляция. По итогам 2023 года официальных данных пока нет, но ожидается, что она составит 7-8 процентов. Неофициально ее рост оценивают еще выше, а по отдельным группам товаров цены подскочили примерно на треть.

При этом потребительский спрос снижается на фоне стагнации реальных доходов граждан и перехода к сберегательному поведению. Банки, повинуясь давлению ЦБ, ужесточают условия кредитования, поэтому заемных средств в распоряжении населения стало меньше.

На этом фоне производители и ретейлеры стараются избежать резкого повышения цен, чтобы продажи не рухнули окончательно. "Магазины уже и так уменьшили свои наценки с учетом сужения целевой аудитории (это касается, в основном, премиального сегмента) и сокращения ее платежеспособности", — говорит экономист Светлана Казанцева.

Характерный пример — авторынок. Новые автомобили за год, по данным "Авто.ру", подорожали на 17 процентов, тогда как рубль рухнул на треть. Между тем, даже в отечественных автомобилях валютная составляющая велика, а к ней надо добавить рост затрат на логистику и зарплату персоналу. Но повышать цены еще сильнее — значит, получить провал продаж. Бизнесу приходится идти на уменьшение доходов, поэтому "зазора" для скидок попросту не остается.

Еще одна причина — недоверие потребителей к распродажам. Согласно опросу Института общественного мнения и "СберМаркетинг", 54 процента респондентов верят, что скидки реальны, а 46 процентов — что создается лишь видимость снижения цен. И скептиков становится все больше.

Смена трендов

И, наконец, свершившийся глобальный переход торговли в интернет-пространство. За последние годы число торговых точек в столице и крупных городах сократилось. Проходимость в торговых центрах заметно снизилась, клиентов стало меньше. В условиях оттока покупателей аренда для их собственников стала неприемлемой и многие ушли в онлайн-торговлю. Исследование показало, сколько россиян участвуют в осенних распродажах

По данным того же опроса, абсолютное большинство — 80 процентов — в ноябре делали покупки на сайтах крупных ретейлеров — Ozon, МегаМаркет, Wildberries, AliExpress и "Яндекс Маркет", 40 процентов — в физических магазинах, а 33 процента — в онлайн-магазинах отдельных брендов.

Кроме того, сезон распродаж в этом году растянут во времени. Он начался в ноябре, еще до старта "черной пятницы". Потом плавно перешел в рождественские (с середины декабря) и новогодние распродажи, которые продлятся до конца января-начала февраля.

"В целом график скидок за последние годы резко ушел в конец осени-начало зимнего периода. Поэтому в начале января распродаж стало заметно меньше", — констатирует доцент кафедры Маркетинга РЭУ им. Г.В.Плеханова Анна Цветкова.

Санки и валенки с дисконтом

Однако есть несколько категорий, в которых "настоящие" распродажи еще остались. Прежде всего, это детские товары, обувь, сезонная одежда, товары для спорта. "Скидки на бренды обычно доходят до 20-30 процентов, сетевые магазины устанавливают их в соответствии со своей политикой и дисконт может достигать и 60-70 процентов", — отметил гендиректор Международной ассоциации развития Маркетплейсов и Предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых.

В магазинах нового бренда Maag, который в прошлом году сменил испанскую Zara, пошли еще дальше — скидки доходят до 80 процентов. Цены на куртки стартуют от 999 рублей, на джинсы — от 799 рублей. Схожие условия предлагают Vilet, DUB и Ecru — российские аналоги брендов Inditex.

При этом в некоторых магазинах и на отдельные категории товаров дисконт может быть чисто символическим — до 10 процентов.

Еще один сегмент — фитнес-индустрия: они заманивают пользователей предложениями о фантастических скидках (два года по цене одного). Но это объясняется спецификой бизнеса — ведь чем больше клиентов, тем выше прибыль фитнес центров, ведь на практике полноценно занимается лишь треть купивших абонементы.

Что покупать

Все это вовсе не означает, что распродажами нужно пренебрегать — это по-прежнему неплохая возможность приобрести необходимое немного (и даже прилично) дешевле. Ключевая хитрость — отслеживать цены еще до акции, в том числе, на сайте производителя. Это поможет отличить истинную скидку от дутой. Махинации со скидками. Как обманывают на новогодних распродажах

Последних, кстати, становится меньше: по словам Молодых, в 2024-м рождественские распродажи в большей своей части перестали быть фейковыми. За этим следила Федеральная антимонопольная служба, которая предупредила о проверках. Это стало одной из причин аккуратности бизнесменов.

Формулируя правила для желающих сэкономить, эксперты напоминают: заранее определитесь с выбором необходимых вещей и не покупайте лишнего, соблазнившись "фантастической скидкой". Установите на смартфон приложения любимых магазинов — это поможет быстро отслеживать акции на выбранные вами вещи в корзине. Не стоит покупать слишком трендовые вещи — они быстро выйдут из моды.

И запомните: любой товар, в том числе, купленный на распродаже, можно вернуть или обменять в течение двух недель. В случае отказа обращайтесь в Роспотребнадзор и в суд. Исключение — если до покупки вас предупредили о дефектах, и они подробно описаны в товарном чеке.