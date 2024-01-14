МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Число мошеннических схем в сфере недвижимости растет пропорционально увеличению методов защиты от противоправных действий. Как обезопасить себя от аферистов, агентству "Прайм" рассказала юрист юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры" Татьяна Напольских. Мошенники придумали новую схему отъема жилья у россиян

Часто мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных и иных госорганов и психологическими уловками вынуждают граждан подписать необходимые документы в рамках "какой-либо проверки или спецоперации". В итоге человек остается без квартиры или другого недвижимого имущества.

"Нередко случается, что старшее поколение соглашается с мошенником на заключение договора ренты, чтобы получить обеспечение своего существования, взамен на квартиру. Но вместо этого подписывают договор купли-продажи или дарения и по итогу остаются как без материальной помощи, так и без квартиры", — говорит эксперт.

Сейчас возможно провести сделку онлайн. "С одной стороны, это позволяет, не вставая с кровати, стать обладателем недвижимости или продать объект, а с другой — открывает новые двери перед мошенниками, которые быстро научились взламывать и подделывать электронные подписи и порталы", — поясняет юрист. ЦБ предупредил россиян о новой афере мошенников

Чтобы обезопасить свою собственность от вымышленных сделок, эксперт советует подать в Росреестр (или через МФЦ) заявление о невозможности проведения регистрационных действий в отношении недвижимых объектов без личного участия собственника. По словам Напольских, в ЕГРН будет отображаться запись о таком заявлении, и документы, поданные без личного участия собственника, в частности, по доверенности, будут возвращены обратно без рассмотрения.

Также при совершении сделок с недвижимостью стало возможным использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для предотвращения мошеннических действий. "Для этого нужно направить в Росреестр заявление о внесении актуального адреса своей электронной почты. В таком случае Росреестр может быстро известить вас о поступлении в его адрес каких-либо документов", — объясняет юрист.

Приобретая в собственность недвижимость, необходимо проверять продавца и достоверность информации об объекте. Если сделка проходит по доверенности, то важно проверить ее достоверность через официальный источник.

"При любых обстоятельствах, даже если осталось мало времени на совершение сделки, важно не терять контроль, обращаться в достоверные источники, читать пункты договоров и соглашений, консультироваться с юристами", — подытожила Напольских.