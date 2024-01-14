МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Массовое подключение электрообогревателей в многоквартирных домах — главная причина каскадных аварий. Как их избежать, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Евгений Гашо. Профессор предупредил, чем грозит перепад температур системам ЖКХ

Сильные морозы в начале года привели к отключениям тепла и горячего водоснабжения в нескольких регионах России. "При этом использовать электрообогреватели не рекомендуется с точки зрения безопасности. В особенности, это касается новостроек", — напоминает эксперт.

С другой стороны, многие дома все же могут выдержать повышенные нагрузки. Важно понимать, что электрические обогреватели бывают разные. Наиболее экономичными и безопасными считаются инфракрасные и индукционные — есть варианты и для квартир, и для домов и нежилых помещений.

"При нормальной работе системы все должно выдерживать без эксцессов", — утверждает специалист. Однако если от тепловой сети отключен целый дом, а на улице мороз, электрообогреватели включают все жильцы сразу. Это и является первой причиной всех каскадных аварий. В Госдуме назвали причину роста числа аварий в ЖКХ

Минимизировать риски можно, используя экономичные безопасные обогреватели заводского производства. Подключить такие можно ночью, а днем, в пиковую нагрузку, выключить. Для этого подходят обогреватели с теплоаккумулирующими блоками, которые ночью накапливают тепло, а днем отдают его.

И, конечно, всегда следует выключать устройства, покидая квартиру. При этом необходимо до минимума сократить потребление электроэнергии другими бытовыми приборами, хорошо утеплиться и заткнуть все щели в квартире, чтобы предотвратить утечку тепла, советует Гашо.