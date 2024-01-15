МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Дефицит курятины, сложившийся в новогодние праздники в ряде регионов, удалось преодолеть. Но он возможен и по другим товарным группам. Продолжится и рост цен, полагают опрошенные "Прайм" эксперты. Названа страна с самыми низкими ценами на яйца

Бум! И полетели

В течение 2023 года куриные яйца в России подорожали почти в полтора раза. В конце декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал, что после Нового года цены на этот продукт начнут снижаться. Одна из главных предпосылок — снятие импортной пошлины: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил беспошлинный ввоз до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.

Мясо кур в прошлом году дорожало с апреля, а в целом с начала года средняя цена выросла почти на 28 процентов. В новогодние праздники из разных регионов стали приходить сообщения о том, что курица и ее самые популярные "запчасти" — голени, филе и крылья — исчезли с прилавков магазинов.

Ретейлеры обвинили в дефиците проблемы с логистикой из-за сильных снегопадов и морозов, которые, как всегда, зимой в России приходят неожиданно. Эксперты же напомнили о сложностях согласования цен между производителем и сетевым ритейлом, а также сокращении инвестиций в маркетинг.

"Все-таки производитель хочет продать товар дороже, а торговые сети заинтересованы покупать дешевле. Тем более крупные сети растут быстро и выбирают законтрактованные позиции быстрее", — поясняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Даже яйца импортные. Почему дорожает самый народный продукт

Повышенный спрос на яйца и курицу власти объясняют ростом доходов граждан в минувшем году. "Объем-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения — немножко, но все-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели", — говорил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями ДВФО.

Есть и объективные проблемы — удорожание топлива и электроэнергии, привлекаемых кредитов, падение рубля и, соответственно, удорожание импортных составляющих бизнеса. Сказался и птичий грипп. Причем предсказать его появление и последствия нельзя, а бороться с ним непросто.

Не надо паники

Однако значительного удорожания этих социально значимых товаров в 2024 году эксперты не ожидают. Вслед за яйцами при необходимости будет разрешен беспошлинный ввоз импортной курятины — соответствующие запросы торговля уже формирует. В ближайший квартал роста цен точно не будет, обнадежил глава направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

Как минимум, потому что рынок поддержит импорт. Белоруссия с начала года поставила в Россию почти 12 миллионов яиц, что вдвое выше прошлогоднего показателя. Уже начались поставки из Турции, на очереди Азербайджан.

В течение этого времени должна быть налажена ситуация с собственным производством. "Производители яйца пока не сильно консолидированы, их много, и они больше подвержены рискам рыночного производства", — разъясняет Чеглов. Результат — сокращение ассортимента и предложения, что на фоне роста потребления дало предсказуемый результат.

Для сравнения, производители курятины входят в крупные высокотехнологичные холдинги, которые обладают большими финансовыми возможностями. Как следствие, объем производства по итогам прошлого года пусть немного, но вырос.

Да и традиционный спад потребления не за горами, добавил Чеглов. Спрос на яйца и кур снижается после празднования православной Пасхи, а производство летом, напротив, растет.

Со своей стороны, государство добавит мер для поощрения импорта, а также ручной контроль, увещевая бизнес о необходимости социальной ответственности. Но все это даст эффект лишь ненадолго, предполагает доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Профессор объяснил, когда на самом деле подешевеют яйца и курятина

"На долгосрочную перспективу ручное управление ценообразования при рыночных институтах губительно для экономики страны в целом", — убежден экономист. Прежде всего, необходимо нейтрализовать причины, из-за которых возникают проблемы.

Гадание на кофейной гуще

В целом ждать удешевления каких-либо продуктов в текущем году не следует. Исключение — сезонные фрукты и овощи по мере поступления нового урожая на прилавки торговых сетей.

По мнению Белхароева, по-прежнему будет дорожать мясомолочная и птицеводческая продукция. Переславский не исключает сокращения ассортимента риса в связи с неурожаем в Индии — основного поставщика этого злака в нашу страну. По его оценкам, цена поднимется в пределах 10-15%.

В целом, все товарные группы так или иначе, могут среагировать на макроэкономическую ситуацию и на то, каким будет урожай.

"Чтобы этого не произошло, нужно улучшать макроэкономику. Ну, и применять те меры, которые уже прописаны в законе, к виновным в удорожании или монопольном сговоре", — заключил Чеглов.