МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. После выпуска в обращение купюр с новым дизайном требуется некоторое время для обновления банковской инфраструктуры. В этот период могут активизироваться мошенники. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Россиян предупредили о новых схемах обмана с пятитысячной купюрой

В октябре Банк России представил новые банкноты номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей, которые изменились тематически, но сохранили цветовую гамму. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Переход на новые купюры будет постепенным, при этом старые действуют неограниченное время.

Внедрение новых денег проходит не всегда гладко. Бывает, что банкоматы еще не успели переоборудовать для их приема. Тогда следует пополнить счет через кассу. "Безусловно, это займет немного больше времени, но оператор в банке точно не откажет в приеме купюр", — пояснила эксперт.

В магазинах также могут не принять новые купюры. Если продавец или кассир прежде не видели обновленный дизайн, то поначалу они могут заподозрить, что деньги фальшивые. Но такие случаи — скорее исключение. Новые купюры являются законным платежным средством и обращаются на всей территории России, заверила Валишвили.

Но главная опасность в этот период представляют мошенники: они предлагают проверить сбережения на подлинность или обменять банкноты. Могут прислать ссылку на приложение для проверки, которое на самом деле содержит вредоносный код, атакующий онлайн-банк жертвы.

Учащаются и случаи, когда мошенники под видом работников социальных служб обходят пожилых граждан и меняют их настоящие деньги на фальшивые. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки, предупредила эксперт.