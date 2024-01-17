МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Существует несколько простых способов обнаружить скрытую видеокамеру с помощью обычного смартфона, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Эксперт рассказал, чем алкоголь опасен для смартфонов

Скрытые камеры, установленные в отелях, хостелах, магазинах или квартирах, сдаваемых в аренду, — не такое уж редкое явление. Зачастую они настолько малы и так хорошо встроены в интерьер, что догадаться о них не сможет даже опытный специалист. Но иногда найти их можно довольно легко. Достаточно включить фонарик на вашем гаджете в темном помещении. Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря, отметил специалист.

В некоторых моделях следящих устройств есть источники инфракрасного излучения, позволяющие фиксировать происходящее в темное время суток. Чтобы проверить это, необходимо выключить свет и воспользоваться камерой смартфона. "Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом", — добавил он.

Более технологичный способ — использование специальных программ для смартфонов, которые обнаруживают источник Wi-Fi-сигнала. Именно по беспроводной сети видео с камер передается на серверы хранения.

Мобильное приложение, которое легко найти и для Android, и для iOS, определит наличие устройства и его MAC-адрес, то есть уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования. "Далее достаточно вбить МАС-адрес в один из специальных сервисов и определить, что конкретно находится в помещении: скрытая камера, "умная" розетка или лампочка", — поясняет Шутов.

Кстати, если у вас есть доступ к сети Wi-Fi помещения, в котором вы подозреваете наличие записывающего устройства, вы можете открыть настройки соединения и увидеть подключенные к сети устройства. Если камеру устанавливал непрофессионал, то её вполне можно распознать: чаще всего названия содержать цифры 720 и 1080 — это пиксельное разрешение, рассказал специалист.