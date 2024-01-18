МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Есть несколько причин, из-за которых резкие перепады температур могут сказываться на самочувствии. Об этом агентству "Прайм" рассказывает врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас" Ольга Александрова. Вильфанд развеял миф о крещенских морозах

С начала января жители Московского региона столкнулись с резкими перепадами температуры и давления. Морозы сменяются оттепелью, и так будет продолжаться до конца месяца, считают синоптики.

Хотя термин "метеозависимость" не признан официальной медициной, но многие люди, особенно старшего поколения, в такие дни ощущают вялость, беспричинную апатию, у них ухудшается работоспособность и усиливаются головные боли, говорит врач.

По ее словам, отчасти это может быть связано с состоянием сосудов.

"В зависимости от внутренних и внешних изменений они расширяются и сужаются, соответственно, приток крови, а с ней кислорода, к органам и тканям увеличивается или уменьшается. Это естественный механизм адаптации. Если есть заболевания сердечно-сосудистой системы или сосуды "не в тонусе" из-за особенностей образа жизни, то адаптация организма снижена", — поясняет терапевт.

Кроме того, в сезон инфекций иммунитет в целом снижается. После перенесенных заболеваний, в том числе коронавируса, могут начаться осложнения, а общее самочувствие долго не может вернуться на прежний уровень. С этим могут быть связаны головные боли, апатия, быстрая утомляемость.

Чтобы повысить свою адаптационную способность, необходим полноценный сон, во время которого расслабляются мышцы, расширяются сосуды, улучшается кровоснабжение органов и тканей. Хороший вариант для тренировки сосудов, если нет противопоказаний — контрастный душ.

Полезны и кардиотренировки (бег, ходьба, плавание, велосипед или велотренажер). А вот курение, жирные продукты и стресс плохо влияют на сосуды, поэтому их лучше избегать.

‘Насколько вы подвержены капризам погоды, преимущественно зависит от вашего образа жизни. Добавьте в свое ежедневное расписание несколько полезных привычек, и это принесет результат", — подытожила врач.